¡¡À¼Í¥¤Ç½÷Í¥¤Î½ôÀ±¤¹¤ß¤ì¡Ê26¡Ë¤¬5Æü¡¢¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Î¤¿¤áÆ±Æü¸ø±é¤Î½Ð±éÉñÂæ¤ÎÏ¯ÆÉ·à¡Ö¥é¥ó¥Á¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö·àÃÄ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤äÆ±ÉñÂæ¼çºÅ¤Î¡Ö¥¨¥ë¥¢¥ó¥É¥¨¥ë¡¦¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤Î¸ø¼°SNS¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ÂåÌò¤ÏÀ¼Í¥¤ÎµÜËÜÐÒ²ê¡Ê28¡Ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÏ¯ÆÉ·à¡Ø¥é¥ó¥Á¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¡ÙËÜÆü¡¢ß·ÅÄ»°ÃÒ»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿½ôÀ±¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤ÆºòÆü¤è¤ê¹¢¤ÎÉÔÄ´¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤ò´Õ¤ß¤Þ¤·¤ÆËÜÆü12:00¡¡16:00¸ø±é¤Î½Ð±é¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡1Æü¤«¤é³«Ëë¤·¤¿Æ±ÉñÂæ¤Ï¤¤ç¤¦5Æü¤¬ºÇ½ªÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¤Îß·ÅÄÈþÃÒ»ÒÂåÌò¤òµÜËÜÐÒ²ê¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤´½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡¡Ö½Ð±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±ÊÑ¤ï¤é¤º¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¸ø±é¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤Î±þ±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ô³Ñ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦À±µÜ¤¤¤Á¤´Ìò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÁóãÖ¤Î¥Õ¥¡¥Õ¥Ê¡¼¡×¤ÎÆüÌîÈþ±©Ìò¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×¤ÎÃ«ÃÏ¿Î²ÖÌò¡¢¡ÖÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Î¥¨¥ÞÌò¡¢¡ÖÅìµþ¶ô¼ï¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë¡×¤ÎÅ«¸ý¿÷¼ÂÌò¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡£