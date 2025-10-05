³ÚÅ·¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹L»²²Ã25Áª¼êÈ¯É½¡¡¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ÎµÈÌîÁÏ»Î¡õÍÛÇðæÆ¤é¡¡6Æü³«Ëë
¡¡³ÚÅ·¤Ï5Æü¡¢6Æü¤«¤éµÜºê¸©Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½©µ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë25Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤ÏÁñ»Ê¹¯À¿¡¢µÝºïÈ»¿Í¤é11¿Í¤¬»²²Ã¡£Ìî¼ê¤Ç¤Ï9·î30Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿21Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¤ÎµÈÌîÁÏ»Î¡¢º£·î3Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ÇÆ±¤¸¤¯¥×¥í½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥È6°ÌÆþÃÄ¤ÎÍÛÇðæÆ¤é¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡¡ÚÅê¼ê¡ÛÁñ»Ê¹¯À¿¡¢¾®Â¹ÎµÆó¡¢Ãæ¹þÍÛæÆ¡¢µÝºïÈ»¿Í¡¢¹¾¸¶²íÍµ¡¢¾¾°æÍ§Èô¡¢ÄÅÎ±粼ÂçÀ®¡¢ºä°æÍÛæÆ¡¢ÂçÆâÀ¿Ìï¡¢¼ÆÅÄÂçÃÏ¡¢¸Å²ì¹¯À¿
¡¡¡ÚÊá¼ê¡ÛËÙÆâ¸¬¸à¡¢ÀÐ¸¶É·¡¢¿å¾å·Ë¡¢¹¾ÀîÐÒÅÍ
¡¡¡ÚÆâÌî¼ê¡Û»³ÅÄÍÚÉö¡¢Æþ¹¾Âç¼ù¡¢ÍÛÇðæÆ¡¢Ã¤¸«¹ãÇ·²ð¡¢Ê¿ÎÉÎµºÈ¡¢±ÊÅÄñ¥ÂÀÏº¡¢´ßËÜÍ¤Ìé
¡¡¡Ú³°Ìî¼ê¡Û¾®¶¿ÍµºÈ¡¢µÈÌîÁÏ»Î¡¢Á°ÅÄ¶ä¼£
¢¨Æþ¤ìÂØ¤¨¡¢ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£ÅÓÃæ»²²Ã¤â´Þ¤à