°ìÉô¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡ÖÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤ÎËþÂÅÙ¡×¤¬¸²Ãø¤ËÄã²¼¡ÄÎÁ¶â¥×¥é¥óÃÍ¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤âÃíÌÜ¡Ú2025Ç¯·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¡Û
ÊÆ¹ñ¤òËÜµò¤È¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Á¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¢J.D. ¥Ñ¥ï¡¼¡Ê¥¸¥§¥¤¡¦¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ñ¥ï¡¼¡Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¶ÈÂÖ¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤È¶¦¤Ë¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2025Ç¯·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº
CS¡Ê¸ÜµÒËþÂÅÙ¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒJ.D. ¥Ñ¥ï¡¼ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÌÚËÜÂî¡¢Î¬¾Î¡§J.D. ¥Ñ¥ï¡¼¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜÄ´ºº¤Ï2021Ç¯Ä´ºº¤è¤ê¡¢Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢1¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¥¥ã¥ê¥¢2¡¢MVNO3¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡¿¥×¥é¥ó4¤Î4ÉôÌç¤ËÊ¬¤±¤Æ¸ÜµÒËþÂÅÙ¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1¡¥Âç¼ê°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMNO¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Êau¡¢docomo¡¢SoftBank¡Ë
2¡¥Âç¼ê°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Î¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤¿¤Ï½àÂç¼ê°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢UQ mobile¡¢Y!mobile¡Ë
3¡¥²¾ÁÛ°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¡ÊMVNO¡Ë¤Ë¤è¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊËÜÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ï¥¤¥ª¥ó¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢BIGLOBE¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢IIJmio¡¢J:COM¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢mineo¡¢ÆüËÜÄÌ¿®SIM¡Ë
4¡¥Âç¼ê°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¤Ç¤Î¼êÂ³¤¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Êahamo¡¢LINEMO¡¢povo¡Ë
¢¨( )Æâ¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤Ï±ÑÊ¸É½µ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç
MVNO¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÄÌ¿®ÉÊ¼Á¡×¤ÎËþÂÅÙ¤¬Äã²¼
ËÜÇ¯¤Î4ÉôÌç¤ò¹ç»»¤·¤¿¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢¡Ê1,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈËþÅÀ¡Ë¤Ï623¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢Á°Ç¯¡Ê625¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉôÌçÊÌ¤Ç¤â¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç1¡Á4¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁý¸º¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Áí¹çËþÂÅÙ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤¬ºÇ¤âÂç¤¤¤¡ÖÄÌ¿®ÉÊ¼Á¡×¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï633¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯¡Ê634¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ÈÆ±¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉôÌçÊÌ¤Ë¡ÖÄÌ¿®ÉÊ¼Á¡×¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¸«¤ë¤È¡¢MVNOÉôÌç¤Ç¤Ï¡Ý10¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡¿¥×¥é¥óÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡Ý17¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÄã²¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
MVNOÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¼Ô¤Î²óÀþÌÖ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëMVNO¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¥¹¥³¥¢¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡¿¥×¥é¥óÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¸²Ãø¤Ê¥¹¥³¥¢Äã²¼¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ÄÌ¿®ÉÊ¼ÁÌÌ¤Îº£¸å¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¡ÖÄÌ¿®ÉÊ¼Á¡×¤ÎËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢ ½ÐÅµ¡§J.D. ¥Ñ¥ï¡¼ 2023¡Ý2025Ç¯·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ººSM
ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ÎÃÍ¾å¤²¡¢È¾¿ô¤¬ÈÝÄêÅª¤Ê°ìÊý¤Ç3³äÄ¶¤¬100¡Á300±ßÄøÅÙ¤ÎÃÍ¾å¤²¤òµöÍÆ
ºòº£¡¢Ê£¿ô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÃÍ¾å¤²¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ëµöÍÆ°Õ¸þ¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÄ°¼è¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤âº£¤ÎÎÁ¶â¤ò°Ý»ý¤¹¤Ù¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬52¡ó¤ÈÌóÈ¾¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·¹¸þ¤Ï¤¤¤º¤ì¤ÎÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¸«¤é¤ì¡¢º£¸å¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢³ÆÉôÌç¤Ç³µ¤ÍÈ¾¿ôÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÂÐ¤·¡Ö100¡Á300±ßÄøÅÙ¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¤É¤ÎÉôÌç¤Ç¤â3³ä°Ê¾å³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤ËMVNOÉôÌç¤Ç¤Ï44¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
³Æ»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉÕ²Ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¹â²Á³ÊÂÓ¤Î¿·ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ÎÆ³Æþ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃÍ¾å¤²¤ËÂÐ¤·¤Æ¥·¥Ó¥¢¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢ÃÍ¾å¤²¤ÎÇØ·Ê¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÆâÍÆ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤ä¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍý²ò¤òÂ¥¤¹ÃúÇ«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢º£¸å¤è¤ê°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÎÁ¶â¥×¥é¥óÃÍ¾å¤²¤ËÂÐ¤¹¤ëµöÍÆ°Õ¸þ¡ÊÉôÌçÊÌ¡Ë ½ÐÅµ¡§J.D. ¥Ñ¥ï¡¼ 2025Ç¯·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ººSM
J.D. ¥Ñ¥ï¡¼ 2025Ç¯·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¸ÜµÒËþÂÅÙNo.£±¤òÈ¯É½
Áí¹çËþÂÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ãÂç¼ê¥¥ã¥ê¥¢ÉôÌç¡ä¡ÊÂÐ¾Ý3¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë
--------------------------------------------------
Âè1°Ì¡§docomo¡¢SoftBank¡ÊÆ±¥¹¥³¥¢¡¢604¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
docomo¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁí¹çËþÂÅÙÂè1°Ì¡£¡ÖÄÌ¿®ÉÊ¼Á¡×¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¡£
SoftBank¤Ï¡Ö³Æ¼ïÈñÍÑ¡×¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡¢¡ÖÄó¶¡Ã¼Ëö¡×¤Î3¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¡£
¡ã¥Ð¥ê¥å¡¼¥¥ã¥ê¥¢ÉôÌç¡ä¡ÊÂÐ¾Ý3¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë
Âè1°Ì¡§UQ mobile¡¢Y!mobile¡ÊÆ±¥¹¥³¥¢¡¢645¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
UQ mobile¤Ï¡ÖÄó¶¡Ã¼Ëö¡×¡¢¡Ö¼êÂ³¤¡¦¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÐ±þ¡×¤Î2¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¡£
Y!mobile¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁí¹çËþÂÅÙÂè1°Ì¡£¡ÖÄÌ¿®ÉÊ¼Á¡×¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤Î2¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¡£
¡ãMVNOÉôÌç¡ä¡ÊÂÐ¾Ý6¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë
Âè1°Ì¡§ÆüËÜÄÌ¿®SIM¡Ê695¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁí¹çËþÂÅÙÂè1°Ì¡£¡ÖÄÌ¿®ÉÊ¼Á¡×¡¢¡Ö³Æ¼ïÈñÍÑ¡×¤Î2¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¡£
Âè2°Ì¡§mineo¡Ê662¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
Âè3°Ì¡§IIJmio¡Ê660¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
¡ã¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡¿¥×¥é¥óÉôÌç¡ä¡ÊÂÐ¾Ý3¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë
Âè1°Ì¡§povo¡Ê703¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁí¹çËþÂÅÙÂè1°Ì¡£¡ÖÄÌ¿®ÉÊ¼Á¡×¡¢¡Ö³Æ¼ïÈñÍÑ¡×¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡¢¡Ö¼êÂ³¤¡¦¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÐ±þ¡×¤Î4¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¡£
Âè2°Ì¡§LINEMO¡Ê672¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
J.D. ¥Ñ¥ï¡¼ 2025Ç¯·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ººSM³µÍ×
Ç¯¤Ë1²ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ä³Æ¼ï·Ð¸³¡¢ËþÂÅÙ¤òÄ°¼è¤·ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ëÄ´ºº¡£º£²ó¤Ç27²óÌÜ¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î²¼½Ü¡Á8·î¾å½Ü¡¡
¢£Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê18ºÐ¡Á74ºÐ¡Ë
¢£Ä´ºº²óÅú¼Ô¿ô¡§Âç¼ê¥¥ã¥ê¥¢ÉôÌç¡§9,300¿Í¡¡¥Ð¥ê¥å¡¼¥¥ã¥ê¥¢ÉôÌç¡§4,600¿Í¡¡MVNOÉôÌç¡§2,900¿Í¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡¿¥×¥é¥óÉôÌç¡§2,400¿Í
Áí¹çÅª¤Ê¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤òÀßÄê¤·¡¢³Æ¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Î¾ÜºÙÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÉ¾²Á¤ò´ð¤Ë1,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈËþÅÀ¤ÇÁí¹çËþÂÅÙ¥¹¥³¥¢¤ò»»½Ð¡£Áí¹çËþÂÅÙ¤ò¹½À®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢Áí¹çËþÂÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶ÁÅÙ¤¬Âç¤¤¤½ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï±Æ¶ÁÅÙ¡Ë¡£
¡ÖÄÌ¿®ÉÊ¼Á¡×¡Ê29¡ó¡Ë¡¢¡Ö³Æ¼ïÈñÍÑ¡×¡Ê27¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¡×¡Ê20¡ó¡Ë¡¢¡ÖÄó¶¡Ã¼Ëö¡×¡Ê13¡ó¡Ë¡¢¡Ö¼êÂ³¤¡¦¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÐ±þ¡×¡Ê12¡ó¡Ë
¡öJ.D. ¥Ñ¥ï¡¼¤¬Ä´ºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢J.D. ¥Ñ¥ï¡¼¤¬Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¼«¼ç´ë²è¤·¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤´Ãí°Õ¡Û¥Á¥ã¡¼¥È¤ä¥Ç¡¼¥¿¤òµ»ö¤Ë°úÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤ÆËÜÄ´ººÌ¾¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÀ¼Ò¤Îµö²Ä¤Ê¤¯µºÜ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ä·ë²Ì¤ò´ë¶È¤Î¹¹ð¤äÈÎÂ¥¡¦¹Êó³èÆ°¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡ÏJ.D. ¥Ñ¥ï¡¼ 2025Ç¯·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ººSM¡ÚÂç¼ê¥¥ã¥ê¥¢ÉôÌç¡Û
¡Î¿ÞÉ½4¡ÏJ.D. ¥Ñ¥ï¡¼ 2025Ç¯·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ººSM¡Ú¥Ð¥ê¥å¡¼¥¥ã¥ê¥¢ÉôÌç¡Û
¡Î¿ÞÉ½5¡ÏJ.D. ¥Ñ¥ï¡¼ 2025Ç¯·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ººSM¡ÚMVNOÉôÌç¡Û
¡Î¿ÞÉ½6¡ÏJ.D. ¥Ñ¥ï¡¼ 2025Ç¯·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ººSM¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡¿¥×¥é¥óÉôÌç¡Û