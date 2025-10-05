¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¼¹Ç°¤ÎµÕÅ¾¤ÇÀè¾¡¡ªÂçÃ«æÆÊ¿6²ó3¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤ÇPO½é¾¡Íø¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬9²óÄù¤á¡È¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö¡É
¢£MLB¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º3¡Ý5¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¼«¿È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë½é¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢6²ó3¼ºÅÀ¡¢9Ã¥»°¿¶¤ÇPO½é¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡Ê1»Íµå¡Ë4»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃæ¤ÇÎÏÅê¡£ºÇ¸å¤Î9²ó¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬Äù¤á¡¢¡È¥á¥¸¥ã¡¼½é¥»¡¼¥Ö¡É¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡É¤¬2²ó¤Ë3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Ï6²ó¤ËE.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê34¡Ë¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢7²ó¤ËT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê32¡Ë¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤Ç¡¢¡ÈW¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡É¤¬5ÂÇÅÀ¡£ÂçÃ«¤ÎÎÏÅê¤Ë±þ¤¨¡¢¼¹Ç°¤ÎÇ´¤ê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
Î©¤Á¾å¤¬¤ê3¼ÔËÞÂà¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢2²ó¤Ï»Íµå¤È°ÂÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç6ÈÖ¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ë2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼3¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë1»à»°ÎÝ¤Ç¥Ù¡¼¥À¡½¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç0-3¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡ÈÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡É¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀèÈ¯¤Îº¸ÏÓC.¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¶õ¿¶¤ê¤Î3µå»°¿¶¡£Âè2ÂÇÀÊ¡Ê3²ó¡Ë¡¢Âè3ÂÇÀÊ¡Ê5²ó¡Ë¤È¤â¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
ÂÇÀþ¤Ï¤½¤Î¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ËÂÐ¤·5²ó¤Þ¤Ç¥Ò¥Ã¥È2ËÜ¤ÈÂÇ¤ÁÊø¤»¤º¡£2²ó¤ÏF.¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê36¡Ë¡¢5²ó¤ÏA.¥³¡¼¥ë¡Ê31¡Ë¤¬¤È¤â¤ËÀèÆ¬¤Î°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤¬ËÞÂà¡£6²ó¤Ï2»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢E.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê34¡Ë¤¬»°ÎÝÀþ¤òÇË¤ë2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢2-3¤È¤Ä¤¤¤ËÈ¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï¤³¤³¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î40ºÐD.¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Ë¸òÂå¡£
3²ó¡¢4²ó¤È3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢5²ó¤Ï»àµå¡¢°ÂÂÇ¤Ç2»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤ÈÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢ÞÕ¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£6²ó¤Ï2¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¤³¤Î²ó¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡£Ä¾¸å¤Î7²ó¡¢ÂçÃ«¤ÏÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ç4ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ë¤â¡¢2»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤ÇT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬ÃÍÀé¶â¤Î3¥é¥ó¤òÊü¤ÁÀä¶«¡£µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤é¤¬´¿´î¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£ÂçÃ«¤Ï¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¡¢6²ó89µå¡¢3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡¢9Ã¥»°¿¶¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢7²ó¤ÏT.¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡Ê32¡Ë¡¢8²ó2»àËþÎÝ¤ÇA.¥Ù¥·¥¢¡Ê29¡Ë¤¬ÍÞ¤¨Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¡£9²ó¤ÎÂçÃ«¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ë¾¯¤·¤Î½àÈ÷»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤¿¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¼«¿È½é¤Î¥»¡¼¥Ö¾ìÌÌ¤Ç9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¡£ÀèÆ¬¤Î¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¡¢½éµå¤Ï162.5Ò¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤²¹þ¤à¤È¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Â³¤¯M.¥±¥×¥é¡¼¤Ë±¦ÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÆó¥´¥í¡¢»°¼ÙÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¥»¡¼¥Ö¤òÂçÉñÂæ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÀè¤Ë3¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¼¡¤Î¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊLCS¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
