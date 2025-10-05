¡È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡Éº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬9²óÄù¤á¤Æ½é¥»¡¼¥Ö¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï6²ó3¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅê¼ê¡¡ÂÇÀþ¤ÏT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤Ç¥É·³ÃÏ¶èSÀè¾¡
¢£MLB¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡Ý3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¢¥·¥Á¥º¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¡£Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÀè¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÀèÈ¯¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬2²ó¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢µ¾Èô¤òµö¤·3¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤âÅê¼êÉüµ¢¸åºÇÄ¹¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë6²ó89µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ3¡¢Ã¥»°¿¶9¡¢»Í»àµå2¡¢¼ºÅÀ3¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¤ÎÎÏÅê¡£¤¹¤ë¤ÈÂÇÀþ¤Ï2¡¼3¤È1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¤ËT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê32¡Ë¤Î3¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬·Ò¤®¡¢2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ9²ó¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æº´¡¹ÌÚ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÀèÆ¬¤Î¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¡¢½éµå¤Ï162.5Ò¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÅê¤²¹þ¤à¤È¥«¥¦¥ó¥È1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Â³¤¯M.¥±¥×¥é¡¼¡Ê32¡Ë¤Ë¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÃÆ¤«¤ì±¦ÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÆó¥´¥í¡¢»°¼ÙÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤êËÜÎÝ¤ÏÆ§¤Þ¤»¤º¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÀè¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£9²ó¡¢¥Á¡¼¥à5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¡¢Æ²¡¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤«¤é3¿Í¤ÇÂà¤±WCSÆÍÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤«¤é¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤òÀ©¤·¤¿¶¯¹ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÂÐÀï¡£Àè¤Ë3¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¼¡¤Î¥ê¡¼¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊLCS¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£