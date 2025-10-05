シルバーカーボンで黄金色に輝く「小判」を作ってみた！ 独特の質感と輝きを放つ作品へ「めっちゃきれい」「いい味出してる」の声
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『シルバーカーボンで小判を作ってみた』というおれんじさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
こんにちは、おれんじです。 今回はシルバーカーボンで小判を作ってみました。 キャンディ塗装で仕上げて綺麗に仕上がったと思います。
カーボンでミニ四駆を作ったり、木刀をコーティングしたりと様々なカーボン作品に取り組んでいる投稿者のおれんじさん。コインのようなものを作りたかったということから、今回は小判作りに挑戦します。
まずは型作り。原型を粘土で土台に貼り付けます。原型は時代劇などに使われるレプリカの小判です。
シリコンを流し込んで1日硬化。綺麗に型が取れました。
裏面も同様に。こちらもクッキリ模様が出ています。
続いてはカーボンの積層。表と裏にシルバーカーボンを2枚、真ん中に通常のカーボンを3枚重ねます。
シルバーカーボンはガラス繊維の片面にアルミを蒸着させた素材で、厳密には炭素繊維ではありません。装飾目的でカーボンのように使用され、軽量で美しい輝きを持ち染色も可能な素材です。
積層してこんな厚みになりました。
表面のフィルムを剥がしたら型に入れてクランプで圧着します。
オーブンで焼いて硬化させ、型から取り出しました。綺麗にできています。
最後はバリを取って塗装。クリアイエローでのキャンディ塗装の後は、ウレタンクリアーを塗装します。
黄金色に輝く小判の完成です！
角度によって様々な輝きを見せるのはカーボンならでは。
独特の質感を持つ小判へ、「不思議な小判だ」「現物よりキラキラしてそう」「なんか奥行きを感じる」などの声が寄せられています。作品の詳細に興味を持たれた方は動画をご覧ください。
視聴者のコメント
・山吹色のお菓子だ！
・お主も悪よの
・お奉行様こっちです
・旅館のお土産屋にあったら買いそう
・めっちゃきれい
・ええな、カーボン柄がいい味出してる。