シルバーカーボンで黄金色に輝く「小判」を作ってみた！ 独特の質感と輝きを放つ作品へ「めっちゃきれい」「いい味出してる」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『シルバーカーボンで小判を作ってみた』というおれんじさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

こんにちは、おれんじです。 今回はシルバーカーボンで小判を作ってみました。 キャンディ塗装で仕上げて綺麗に仕上がったと思います。

カーボンでミニ四駆を作ったり、木刀をコーティングしたりと様々なカーボン作品に取り組んでいる投稿者のおれんじさん。コインのようなものを作りたかったということから、今回は小判作りに挑戦します。

まずは型作り。原型を粘土で土台に貼り付けます。原型は時代劇などに使われるレプリカの小判です。

シリコンを流し込んで1日硬化。綺麗に型が取れました。

裏面も同様に。こちらもクッキリ模様が出ています。

続いてはカーボンの積層。表と裏にシルバーカーボンを2枚、真ん中に通常のカーボンを3枚重ねます。

シルバーカーボンはガラス繊維の片面にアルミを蒸着させた素材で、厳密には炭素繊維ではありません。装飾目的でカーボンのように使用され、軽量で美しい輝きを持ち染色も可能な素材です。

積層してこんな厚みになりました。

表面のフィルムを剥がしたら型に入れてクランプで圧着します。

オーブンで焼いて硬化させ、型から取り出しました。綺麗にできています。

最後はバリを取って塗装。クリアイエローでのキャンディ塗装の後は、ウレタンクリアーを塗装します。

黄金色に輝く小判の完成です！

角度によって様々な輝きを見せるのはカーボンならでは。

独特の質感を持つ小判へ、「不思議な小判だ」「現物よりキラキラしてそう」「なんか奥行きを感じる」などの声が寄せられています。作品の詳細に興味を持たれた方は動画をご覧ください。

視聴者のコメント