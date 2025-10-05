藤田寛之は62位→40位に浮上 マット・ゴーグルが単独首位で最終日へ
＜コンステレーション フューリク＆フレンズ 2日目◇4日◇ティムクアナCC（フロリダ州）◇7005ヤード・パー72＞PGAチャンピオンズツアー（米国シニア）は第2ラウンドが終了した。今季米シニアを主戦場にする藤田寛之は、62位タイで迎えたこの日、3バーディ・1ボギーの「70」とスコアを伸ばし、トータル1オーバー・40位に浮上し最終日に進む。
【現地写真】池に気になる生き物を発見！
大会記録タイとなる「64」をたたき出したマット・ゴーグル（米国）がトータル12アンダー・単独首位に浮上。トータル9アンダー・2位タイにキャメロン・パーシー（オーストラリア）、トータル8アンダー・3位タイにトミー・ゲイニー（米国）らが続いている。昨年覇者のロッコ・メディエイト（米国）はトータル2アンダー・22位タイで第2ラウンドを終えた。賞金総額は210万ドル（約3億1000万円）、優勝者には31万5000ドル（約4650万円）が贈られる。プレーオフシリーズ3試合を含めて、今季は残り5試合。藤田は現在、賞金ランキング62位につけている。
