勝みなみは米ツアー初Vならず3位 岩井明愛4位、畑岡奈紗8位 韓国の22歳が初優勝
＜ロッテ選手権 最終日◇4日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが終了した。首位に1打差で最終日を迎えた22歳のファン・ヨウミン（韓国）が6バーディ・1ボギーの「67」をマークし、トータル17アンダーでツアー初優勝を飾った。2022年覇者のキム・ヒョージュ（韓国）が1打差2位となった。
〈写真〉双子だけど真逆！ 岩井姉妹のスイング比較
首位に1打差の最終組で迎えた勝みなみは、一時は単独首位に浮上するなど優勝争いを演じたが、6バーディ・2ボギーの「68」で回りトータル15アンダー・3位で終えた。単独首位で最終日を迎えた岩井明愛は4バーディ・3ボギーの「71」でラウンド。トータル14アンダー・4位タイで大会を終えた。そのほか日本勢は、畑岡奈紗がトータル13アンダー・8位タイ、岩井千怜がトータル10アンダー・14位タイ、山下美夢有と西村優菜はトータル8アンダー・23位タイ、竹田麗央がトータル6アンダー・32位タイとなった。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億4127万円）。優勝者には45万ドル（約6618万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ロッテ選手権 最終日・リーダーボード
渋野日向子が涙の予選落ち「技術的にも、精神的にもダメ」
佐藤心結が今年の米ツアー挑戦を明言「最高峰の舞台で戦いたい」 15日からの2次予選会出場へ
どこが変わった？ 渋野日向子のスイングを分析！〈写真〉
注目19歳ルーキー・中村心 打痕がフェース真ん中にしか見当たらない《写真》
〈写真〉双子だけど真逆！ 岩井姉妹のスイング比較
首位に1打差の最終組で迎えた勝みなみは、一時は単独首位に浮上するなど優勝争いを演じたが、6バーディ・2ボギーの「68」で回りトータル15アンダー・3位で終えた。単独首位で最終日を迎えた岩井明愛は4バーディ・3ボギーの「71」でラウンド。トータル14アンダー・4位タイで大会を終えた。そのほか日本勢は、畑岡奈紗がトータル13アンダー・8位タイ、岩井千怜がトータル10アンダー・14位タイ、山下美夢有と西村優菜はトータル8アンダー・23位タイ、竹田麗央がトータル6アンダー・32位タイとなった。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億4127万円）。優勝者には45万ドル（約6618万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ロッテ選手権 最終日・リーダーボード
渋野日向子が涙の予選落ち「技術的にも、精神的にもダメ」
佐藤心結が今年の米ツアー挑戦を明言「最高峰の舞台で戦いたい」 15日からの2次予選会出場へ
どこが変わった？ 渋野日向子のスイングを分析！〈写真〉
注目19歳ルーキー・中村心 打痕がフェース真ん中にしか見当たらない《写真》