ドジャースは４日（日本時間５日）、敵地フィラデルフィアで始まったフィリーズとの地区シリーズに５―３で逆転勝ち。「１番・投手兼指名打者」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は６回３失点でポストシーズン初登板初勝利を飾り、初めてセーブシチュエーションで登板した佐々木朗希投手（２３）が初セーブを記録した。

大谷は２回の先頭打者に与えた四球からピンチを招き、右翼手のＴ・ヘルナンデスの緩慢守備も相まって３失点。しかし、５６本塁打でナ・リーグの本塁打王に輝いたシュワバーとの注目対決は右飛、空振り三振、空振り三振で仕留めるなど６回まで８９球、３安打３失点、９奪三振だった。打者としてはまさかの４打席連続三振と１四球で快音は響かせられなかった。

それでも７回の攻撃でＴ・ヘルナンデスに汚名返上の３ランが飛び出して逆転。大谷が降板した後はグラスノー、ベシアがつなぎ、２点リードの９回からは佐々木が４番手で登板した。まずはリアルミュートを見逃し三振で仕留め、ケプラーには右翼線への二塁打を許したもののカステラノスを二ゴロ、最後はストットを三邪飛で打ち取り、１１球で決着をつけた。

敵地、しかも不慣れな場面での登板を無失点で切り抜けた佐々木は３アウト目を取った瞬間、マウンドで珍しく大声を発してほえた。３勝先取の地区シリーズ。２戦目は６日（同７日）に再び敵地で行われる。