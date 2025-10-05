【今週の秘蔵フォト】アイドルタレントの原幹恵は多くの美少女を輩出した「第９回全日本国民的美少女コンテスト」で「グラビア賞」を受賞し、２００３年にデビューした。その後、グラビアやドラマで大活躍し「キューティーハニー ＴＨＥ ＬＩＶＥ」（テレビ東京系）で初のドラマながら主役を演じた。ご記憶の方も多いだろう。０９年にはミュージカル「シンデレラ」で初舞台を踏んでいる。０７年７月２９日付本紙では原のインタビューが掲載されている。

記者が見事なボディーを絶賛すると「ありがとうございます。グラビアのお仕事は“ホーム”って感じで大好きなんです。でも太りやすい体質なのでダイエットが大変で。好物はお肉と甘いもの（笑い）。食べるときは思いっきりカツ丼、いっちゃいます。だからＤＶＤの撮影の前なんか“食べないダイエット”をするくらい。午後４時以降は食べないようにしています」とストイックかつ豪快な食生活を明かした。

７月３日に２０歳になったばかりで「撮影でポーズや表情を考えられるようになりましたね。最初のころはカメラの前に立っているだけだったんですけど、かなり勉強しました。私の場合、胸が売りだと思うんですけど“女の子座り”をして手を前について胸を強調する必殺ポーズがあるんです」と笑顔を見せた。

今後については「女優になりたくてこの世界に入ったので映画やドラマにどんどん出たいです。今年『ドリフト３ 鷹』というビデオ映画で初演技しました。現場がすごく楽しかった」と語った。

その言葉通り、グラビアアイドルと同時に本格的女優の道を歩み、多くのドラマ、バラエティー、映画に出演。近年もグラビアや舞台女優として活躍している。