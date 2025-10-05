佐々木希「ヒヤヒヤした」子供が手作りした餃子公開「美味しそう」「不揃いな形が可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/05】女優の佐々木希が10月4日、自身のInstagramを更新。子供が手作りした餃子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】佐々木希「形が可愛い」子供作の手作り餃子
佐々木は「最近のあれこれ」と題し、近況写真を複数枚公開。「子供が餃子作りに挑戦 子供が包丁でキャベツ切る時はヒヤヒヤしたけど、ほぼ自分で完成させたので、達成感に満ち溢れた表情をしていました 家族で50個くらい食べました！」と料理に挑戦する子供のエピソードを明かしていた。ほかにも手作りのカレーや、友人宅でバーベキューした際の様子を披露している。
この投稿にファンからは「美味しそう」「エピソードにほっこり」「不揃いな形が可愛い」「素敵な写真」と反響が寄せられている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
