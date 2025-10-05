立野沙紀が明かす山田孝之の“知られざる優しい一面”「現場で9時間寝ていたら…」
女優の立野沙紀（30歳）が、10月4日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。俳優・山田孝之の知られざる優しい一面について語った。
「NOBROCK TV」をきっかけにブレイクした“NOBROCKガールズ”のみりちゃむ、福留光帆、森脇梨々夏、風吹ケイ、立野沙紀、二瓶有加が、2026年2月のイベントの宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
立野は“やらかしてしまったこと”として、端役で空き時間が長い現場だったため、現場で9時間寝てしまったことがあると話す。
その後、「売れているほど良い人が多い」という話題の中で、立野が山田孝之、白石麻衣、佐藤二朗と共演した連続ドラマ「やれたかも委員会」（2018年／MBS・TBS系）の現場で、全キャスト一緒の楽屋だったが、その3名はずっと撮影があるので1人部屋状態になり、9時間寝ていたと説明。「スタッフさんから聞いた話なんですけど、結構立付けが悪いドアだったんですよ、それを（山田が）音を立てずに開けて、音を立てずに閉めていったっていう話を聞いて」と、立野を起こしてしまわないように山田が気遣ってくれたと語った。
