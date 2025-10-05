「朝だけで“6匹”完食」「脂も身もぎっしり大満足！」今年“サンマ”もう食べた？リスナーから届いた声を紹介
本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナー＝「社員」として迎え、“ラジオの中の会社”をコンセプトに日常を共有していく、TOKYO FMの夕方の生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜〜木曜17:00〜20:00）。10月2日（木）の放送では、会議テーマ「うまいぜ！さんま案件〜今年は大漁だ！〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。
◆「グリルを洗う」と約束したのに
私はグリルを洗うのが大嫌いなので、めったに魚は焼きません。ですが、先日どうしてもサンマが食べたくなった息子が「自分でグリルを洗うから！」と言い切って、スーパーで3尾買ってきました。そして、2尾を息子が、もう1尾は主人が食べることに。主人もサンマが大好きで、頭から尻尾まですべて食べます。
大好きなサンマを堪能した2人は大満足！ そして、お腹がいっぱいになった息子はその後、爆睡……あれ、グリルは？ はい、私が洗いました（苦笑）。ちゃんと約束は守りましょう（埼玉県 54歳 女性）
◆今年の目標は“100匹”
サンマが水揚げされる漁港の町で暮らしています。今週も知り合いの漁師さんから連絡があり、朝の5時に港へ行きました。船が港へ着く様子を眺めながら、その船の網から大量に水揚げされたサンマを港の食堂でいただきました。
まず船からあがったばかりのサンマを刺身でいただき、その後は塩焼き。炊きたてご飯と味噌汁でいただいて、気づけばこの朝だけで6匹も食べました！ 今年はまだまだ味わえそうなので、100匹目指して頑張ります！（宮城県 36歳 男性）
◆「目黒のさんま祭」
サンマと聞いて思い出すのは「目黒のさんま祭」です！ 今年は行けなかったのですが、何年か前に2時間近く並んで食べました。もうおいしすぎました！ 周りもサンマのおいしさで思わず笑顔に……。今年は市場で買って食べましたよ。脂も身もぎっしりで大満足です！（神奈川県 52歳 女性）
