大阪万博、愛知超えの記録的盛況2500万人突破で黒字確定！ 吉田明世「行けなかった」「チケットも買えないし」後悔吐露
タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。
9月30日（火）の放送では、閉幕間近のEXPO 2025 大阪・関西万博（2025年日本国際博覧会）の記録的な盛況ぶりと、早くも次回の開催地について取り上げました。
◆愛知万博超えの記録的盛況で黒字確定！ チケット販売は終了
上期も終わり、ユージが「今年も残すところあと3ヵ月ですね」と時の流れの速さに触れると、「残すところわずかといえば万博ですよね」と切り出す吉田。この日は、10月13日（月・祝）に閉幕を迎える大阪・関西万博の最新情報を報告しました。
万博協会が9月29日、大阪・関西万博の9月28日時点の一般の入場者数が2,220万5,483人となり、2005年の愛知万博の入場者数2,205万人を上回ったと発表しました。駆け込みの入場が増えていて、9月中旬から入場者数は連日20万人を超え、閉幕する10月13日（月）までには2,500万人を突破する勢いとのこと。
この数字にユージは「すごいね」と驚きつつ、運営収支の目安についても言及。
ユージ：運営収支が黒字の目安が2,200万人なんですけど、これも9月27日に突破しているんですよ。しかも、閉幕までほぼ全ての来場予約枠が埋まっているということで、公式サイトでのチケット販売は9月30日をもって終了。新規のチケット購入はできないと。
吉田：もう終了しちゃうんですね。
ユージ：まだ諦めちゃだめ！ 僕は、ありがたいことにお仕事で行けたんです。大久保佳代子さんと一緒に行かせていただいて。その時ですら（6月半ば頃）、20万人もいなかったよ。十数万人だったけど、「やばいね」って言ってたの。気づいたら今は連日20万人越えでしょ？ 僕はイタリア館に行きました。良かったです！
吉田：いいですね。私は行けなかったので。最初は、ちょっと様子を見て……と思っていたのですが、気づいたら夏になっていて猛暑日が続くようになり、屋根がない場所では熱中症が怖いと言われ、9月、10月は駆け込みが多いからちょっと様子見しよう……って言っているうちにもう終わりです。
ユージ：いや、まだ諦めちゃだめ！
吉田：いや、もう無理なんですって！ チケットも買えないし（笑）
◆次回は「敷地4倍」「総事業費1兆円超」！ 2030年サウジアラビア・リヤドの規格外の規模感
――そして、賑わいを見せた大阪・関西万博の話題から、次回の万博「リヤド万博2030」へと話は移ります。次の万博は、2030年サウジアラビアの首都・リヤドで開催予定（2030年10月1日〜2031年3月31日まで）。
敷地面積は、大阪・関西万博の4倍、総事業費は78億ドル、日本円にして1兆円を超える大規模な万博を予定しているとのこと。
ユージ：これ、正直、行きたいのよ。
吉田：いってらっしゃい！
ユージ：いやいや、吉田さんも一緒に行くぞ！
吉田：5年後……。
ユージ：5年後、どうなっているかな。この番組「ONE MORNING」で、なんかできたら。無理か（笑）。
吉田：サウジから中継。
ユージ：いや、絶対、サウジアラビアから生放送できないでしょ（笑）。
吉田：しかし、桁違い万博ですね。サウジはすごいから。
ユージ：何をやるにしても、もうすごいなって思うよ。だから、サウジアラビアに行ってみたい、っていうのもある。
――桁違いの規模となる次回のサウジアラビアのリヤド万博。ユージは早くもその開催に期待を寄せているようです。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7712
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ONE MORNING
放送日時：毎週月曜〜金曜6:00〜9:00
パーソナリティ：ユージ、吉田明世
9月30日（火）の放送では、閉幕間近のEXPO 2025 大阪・関西万博（2025年日本国際博覧会）の記録的な盛況ぶりと、早くも次回の開催地について取り上げました。
パーソナリティの吉田明世、ユージ
◆愛知万博超えの記録的盛況で黒字確定！ チケット販売は終了
万博協会が9月29日、大阪・関西万博の9月28日時点の一般の入場者数が2,220万5,483人となり、2005年の愛知万博の入場者数2,205万人を上回ったと発表しました。駆け込みの入場が増えていて、9月中旬から入場者数は連日20万人を超え、閉幕する10月13日（月）までには2,500万人を突破する勢いとのこと。
この数字にユージは「すごいね」と驚きつつ、運営収支の目安についても言及。
ユージ：運営収支が黒字の目安が2,200万人なんですけど、これも9月27日に突破しているんですよ。しかも、閉幕までほぼ全ての来場予約枠が埋まっているということで、公式サイトでのチケット販売は9月30日をもって終了。新規のチケット購入はできないと。
吉田：もう終了しちゃうんですね。
ユージ：まだ諦めちゃだめ！ 僕は、ありがたいことにお仕事で行けたんです。大久保佳代子さんと一緒に行かせていただいて。その時ですら（6月半ば頃）、20万人もいなかったよ。十数万人だったけど、「やばいね」って言ってたの。気づいたら今は連日20万人越えでしょ？ 僕はイタリア館に行きました。良かったです！
吉田：いいですね。私は行けなかったので。最初は、ちょっと様子を見て……と思っていたのですが、気づいたら夏になっていて猛暑日が続くようになり、屋根がない場所では熱中症が怖いと言われ、9月、10月は駆け込みが多いからちょっと様子見しよう……って言っているうちにもう終わりです。
ユージ：いや、まだ諦めちゃだめ！
吉田：いや、もう無理なんですって！ チケットも買えないし（笑）
◆次回は「敷地4倍」「総事業費1兆円超」！ 2030年サウジアラビア・リヤドの規格外の規模感
――そして、賑わいを見せた大阪・関西万博の話題から、次回の万博「リヤド万博2030」へと話は移ります。次の万博は、2030年サウジアラビアの首都・リヤドで開催予定（2030年10月1日〜2031年3月31日まで）。
敷地面積は、大阪・関西万博の4倍、総事業費は78億ドル、日本円にして1兆円を超える大規模な万博を予定しているとのこと。
ユージ：これ、正直、行きたいのよ。
吉田：いってらっしゃい！
ユージ：いやいや、吉田さんも一緒に行くぞ！
吉田：5年後……。
ユージ：5年後、どうなっているかな。この番組「ONE MORNING」で、なんかできたら。無理か（笑）。
吉田：サウジから中継。
ユージ：いや、絶対、サウジアラビアから生放送できないでしょ（笑）。
吉田：しかし、桁違い万博ですね。サウジはすごいから。
ユージ：何をやるにしても、もうすごいなって思うよ。だから、サウジアラビアに行ってみたい、っていうのもある。
――桁違いの規模となる次回のサウジアラビアのリヤド万博。ユージは早くもその開催に期待を寄せているようです。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7712
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ONE MORNING
放送日時：毎週月曜〜金曜6:00〜9:00
パーソナリティ：ユージ、吉田明世
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/
番組公式X：@ONEMORNING_1 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12652
番組公式X：@ONEMORNING_1 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12652