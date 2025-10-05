全3回の3回

還暦過ぎたら余生は隠居？ いやいや、齢（よわい）60前後＝アラ還で世に出る形になった人もいる。俳人の夏井いつきさん（68）、紅白歌手の秋元順子さん（78）、映画監督で作家の松井久子さん（79）。ノンフィクション・ライターの西所正道氏が三人の「花開くまで」をつづる。

俳句、歌と、その道一筋に歩んできた二人と対照的なのは、最後に登場いただく映画監督・作家の松井久子さんだ。

「私は、これが一生の仕事と思ったことはなくて、何かに一生懸命挑戦するうち、次にやるべき仕事が見えてくるタイプのようです」

50歳で映画監督に転身、74歳で小説に挑戦

松井さんのキャリアを振り返ると、目を見張るのは50歳で映画監督に転身してからの道のりだ。中でも55歳の時に公開した2作目「折り梅」は自主上映会を重ね2年間で100万人を動員。「映画界の奇跡」と言われた。さらに74歳で小説に挑戦。70代女性の性愛を題材にした『疼くひと』は、単行本・文庫を合わせて15万部を売り上げた。

変転しながら、いかに「次」を見つけたのか。

振り出しは、結婚後に始めた雑誌ライターである。

「週刊平凡」や「anan」などで、高倉健や中村雅俊ら俳優をインタビューすることが多かった。その縁もあり、33歳の時、俳優で声優の荻島真一さんからマネジメントしてほしいと依頼を受け、会社を設立。シングルマザーとなった松井さんは、子どもを育てながら、高橋惠子、酒井和歌子、長谷川初範らのマネージャーとして活躍した。

「私はリミッターを設けない」

再び転機が訪れたのは80年代半ば。当時、テレビの各局が2時間ドラマを放映し始め、松井さんも仕事柄、これらを見るようになる。すると、あることに気付く。

「女性視聴者が多いのに、作っているのは男性ばかりの時代でした。だから女性視点の企画を考えた。すると何人かのプロデューサーが面白がってくれて、以来、ドラマの企画制作に携わることになったんです」

47歳の時、アメリカ在住の戦争花嫁を題材にしたドラマを提案したが相手にされず、では映画化だと考え、資金を集め、大御所の新藤兼人さんに脚本と監督を依頼しようとした。周囲は無理だと言ったが直接思いの丈をぶつけると、脚本は承諾。しかし「監督はあなたがやりなさい」と強く勧められた。そこでひるむことなくやってみるのが松井さんである。

「私はリミッターを設けないんです。元来のずうずうしさもあるんだけど（笑）。いざ監督をやると、俳優への対応など過去の仕事の経験がすべて役立ちましたね」

「70代のセクシュアリティー」をテーマにした理由

製作後の展開も型破りだ。全国の自主上映会に招かれて会場に出向くうち、多くの観客を得ていった。

「それが楽しいんです。1作目『ユキエ』の上映会に携わった人のところに、2作目『折り梅』ができたら再び行ける。一緒に温泉に入ったこともあります。私はそうしてできた全国の友達を訪ねて歩くというやり方をしてきました。『折り梅』では認知症をテーマにして、介護に当たっている人の身の上話をたくさん聞きました。100万人も観てくれて、多くの介護者を救ったとも思っている。あまりお金は残らないけど」

その後ドキュメンタリー映画を撮影していたが、コロナ禍で身動きがとれなくなる。そんな時、旧知の社会学者・上野千鶴子さんに小説の執筆を勧められる。

「映像にできないテーマを考えた時、70代のセクシュアリティーを思い付いたんです。生きる上で本質的問題だと思うんだけど、みんな触れようとしない。私たちの世代は性に対してタブーが多く、潜在意識にフタをしていますよね。私はずっと、自分と同世代とか同じ価値観の人に向けて企画を考えれば、必ず共感してくれる人がいると思って作品を作ってきました。だから小説を書く時も同じことを考えました」

最初は練習のつもりで書き始めたという。発表する考えはなく、これは友だちにも息子にも見せられないな、と思っていた。

「でも最後まで書いたんだからと、上野さんに紹介された編集者に読んでもらったら、ぜひ出版したいと。正直、“えっ、どうしよう……”と思っちゃった（笑）。でもだんだん世間の反応を見たい気にもなってきて」

76歳で89歳の夫と再婚

デビュー作は版を重ねた。読者には男性が一定数いるというのも興味深かった。

「年を取って、“男”でなくなった、“女”でなくなったと思いたくないってことなんです。みんなときめきを求めているんだって」

その後、松井さん自身がときめく展開が待っていた。

次作で「老い」をテーマに書く取材過程で、思想史家の子安宣邦さんと知り合うのである。そして翌22年に結婚。子安さん89歳、松井さん76歳。ともに再婚だ。

「少女時代“よき妻、よき母になれ”と親に教えられました。でも私は離婚した。今度こそよき妻になれと神様に言われている気がしたんです。（子安）先生は無理なくそう思わせてくれた。この人にいかに元気で長生きしてもらうか。それが私の使命だと思えたんです」

2022年、二人をモデルにした2作目『最後のひと』を出版。アンサーソングのような形で子安さんが今年10月に『生き直し』を上梓する。

松井さんは今後、老いの結婚生活を送る中で湧いてきた問題意識から、作品を書いていくかもしれない。

