還暦過ぎたら余生は隠居？ いやいや、齢（よわい）60前後＝アラ還で世に出る形になった人もいる。俳人の夏井いつきさん（68）、紅白歌手の秋元順子さん（78）、映画監督で作家の松井久子さん（79）。ノンフィクション・ライターの西所正道氏が三人の「花開くまで」をつづる。

第2回でご登場いただくのは、2008年のNHK紅白歌合戦で61歳6カ月という紅組初出場歌手最年長記録を更新した秋元順子さん。秋元さんは、人生を季節に例えて話す。

「春に桜、夏にひまわり、と季節ごとに咲く花があります。私は名前の通り、61歳という秋にあたる時期が、いちばんきれいな花をつける頃合いだったんでしょうね。だから遅咲きとは思っていません。ヒットした『愛のままで…』も60代に歌ったからよかったのだと」

NHK連続テレビ小説「あんぱん」もいよいよ大団円を迎えたが、「アンパンマン」の原作者やなせたかしさんが、テレビアニメ「それいけ！ アンパンマン」でブレイクしたのは69歳の時だった。秋元さんもやなせさん同様、諦めなかった人生だ。

結婚、子育てで歌手活動を封印

もともと音楽大学に進みたかったが、家庭の事情で高校を卒業後、石油会社に就職。でも音楽活動がしたいと、社内のハワイアンバンド同好会でボーカルに。

結婚後は花屋を営む夫の手伝いと2人の子の育児に追われ、歌手活動は封印。

それが解かれたのは十数年後のことだ。きっかけはかつてのバンド仲間からの連絡だった。バンド再結成の食事会をするから来てという。食事会ならばと夫も許してくれたのだが、店に入るとステージが用意されており、歌うことに。“食事会”は秋元さんを誘う口実だったことに気付く。が……、

「昔歌った『南国の夜』を披露すると、お客様が温かい拍手をしてくれて、血が騒いじゃいましたね」

メンバーに「そんな声が出るんなら、また頼むよ」と誘われると、秋元さんはすぐさま夫に電話。すると「いいよ」と。しかし、厳しい条件が提示される。

「家事、子育て、花の配達、パートさんとのやりとり……、今までの生活リズムを崩さないんだったらね」

58歳でメジャーデビュー

月2回ほどのステージと練習の時間を捻出するのは身を削る思いだったが、観客の反応は上々。「あなたの声はジャズに向いている。ボイストレーナーを付けるからジャズを歌ってはどうか」と誘ってくれる人が現れ、仕事は広がった。

となると花屋の仕事がさらにキツくなる。ある日、配達中に車を停め、寝てしまったら、トントンと窓をたたく人がいる。見ると警官が立っていた、ということもあった。

「疲れ切って歌をやめようかと愚痴を言ったことがあるんです。そしたら娘が、こう言ってくれたんです。『本当にやりたいんだったらトコトンやったら？ 私、家の手伝いするから』と」

そんな支えもあって歌い続けているうちに転機となる出会いがあった。ジャズクラブに来ていた音楽家の星桂三さんから「自分が作詞作曲した曲をあなたに歌ってほしい」と頼まれる。

「マディソン郡の恋」と題された楽曲で、星さんと共同出資してCDを制作。キャリーバッグに入れて地方のライブハウスなどを回って、ちょうど6000枚を売る頃にキングレコードから声がかかり、メジャーデビューを果たした。その時58歳。

「夫は反対しなかったです。『やるんならテッペンを目指さないとな』って。厳しいけどありがたかった」

メジャー2曲目は売れず落ち込んだが、ライブハウスの客に励まされた。

「あなたは歌を歌うために生まれてきた人。絶対にやめてはいけないよ」

“アラ還の星”と呼ばれるように

レコード会社から「愛のままで…」を歌わないかと打診されたのは、それから間もなくのことである。

全国各地で歌うと反応が良かった。90代と80代の夫婦が公民館の一番前の席に座って聞き入り、「これは私たちの人生の歌」と涙ながらに話してくれた。

売り上げも右肩上がり。そしてついに08年、NHK紅白歌合戦への出場が決まる。

「大みそかに店を片付けながら見ていた番組に出場するなんて夢のまた夢でした。そんな憧れの大舞台でしたが、緊張はしなかったですね。メジャーデビューするまでに支えてくれた人やファンがたくさんいて、その人たちへの感謝の気持ちを込めて歌いましたから」

翌年1月にオリコン週間シングルランキング1位に輝き最年長記録に。紅白歌合戦に2年連続で出場し、“アラ還の星”と言われた。

コンサートは、京セラドームなど大きなホールで行うことも多くなり、新幹線に乗ろうとすると頻繁に声をかけられ、サインや写真を頼まれた。

「当時困ったのはスーパーの買い物に行きづらくなったことぐらいかしら」

“年齢を一つ取るごとに宝物が増える”

メジャーデビューから20年目となった昨年、ビジネス誌「Forbes Asia」の「（アジア・太平洋地域の）50歳以上の女性50人」に選出された。デザイナーの川久保玲、芸術家の草間彌生、建築家の妹島和世らが選ばれた賞で、日本人歌手では秋元さんだけだった。

今年は「心の鴎」が発売早々週間USEN HIT 演歌/歌謡曲ランキング1位を獲得、いまも各地でコンサートやライブを行うなど意欲的に活動している。

秋元さんはこれまでを振り返ってこう話す。

「人生、遅過ぎることはないんですね。ジャズクラブで歌っていた頃、ある人に言われたんです。“年齢を一つ取るごとに宝物が増えると思いなさい。次の宝物をいただくまでの1年間、何を積み重ねたかでその宝物が大きくもなるし、小さくもなるから”。ずっと大切にしている言葉です」

西所正道（にしどころまさみち）

ノンフィクション・ライター。1961年奈良県生まれ。京都外国語大学卒業。著書に『東京五輪の残像』『「上海東亜同文書院」風雲録』『絵描き 中島潔 地獄絵1000日』など。

「週刊新潮」2025年10月2日号 掲載