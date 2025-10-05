2021年3月場所で現役を引退し、2年後の12月に東京都墨田区内に音羽山部屋を創設した71代横綱・鶴竜こと音羽山親方。現在は、大関復帰を狙う関脇・霧島を筆頭に、10人の弟子の指導にあたっている。今年春場所から審判部に異動し、本場所中は毎日勝負審判として土俵下で厳しい目を光らせている親方に、秋場所の土俵をあらためて振り返ってもらった。【ノンフィクションライター/武田葉月】

＊＊＊

【写真】まげを結っていない2年前から風格たっぷり「大の里」…支度部屋での様々な表情も

見ごたえ十分！ 横綱同士の優勝決定戦

――秋場所は、横綱・豊昇龍関が前半戦から好調で、11連勝。その後、2敗を喫しましたが、そこに横綱・大の里関が1敗で食いつき、千秋楽の結びの一番では豊昇龍関が勝って、横綱同士の優勝決定戦になるという、スリリングな展開でした！

音羽山：番付に両横綱が揃って、最後まで追いつけ追い越せで、最後は優勝決定戦ですからね。横綱同士の優勝決定戦は16年ぶりだということですから、見応えも十分でした。特に、豊昇龍は春場所で横綱昇進以来、皆勤したのが1場所だけ。「このままでは終われない」という気持ちが相当強かったのだと思います。

大相撲秋場所千秋楽、優勝決定戦での豊昇龍（左）と大の里

――13日目、豊昇龍関に2敗目をつけた大関・琴櫻関は、久しぶりに9勝を上げて「復活」が見えてきたように思いましたが、翌日からまさかの休場……。

音羽山：右ヒザを痛めたと聞いていますが、私が見ている限り、（豊昇龍戦は）痛めるような相撲には思えなかったんですけどね。それで、14日目に大の里に不戦勝（琴櫻休場のため）が転がりこんできた。終盤戦は、本当に何が起こるかわからないし、この勝ち星で大の里にツキが回ってきたというのもありますね。

若隆景の大関取りは完全に出直し

――秋場所の話題の1つに、関脇・若隆景関の「大関取り」がありました。ところが、初日からつまずいたこともあって、6勝9敗と波に乗り切れませんでしたね。

音羽山：夏巡業中もしっかり稽古をしていたようですし、その後、一門の連合稽古でも悪くはなかったと思ったんですが、調整がうまくいかなかったのかな？ 大関は3場所の勝ち星が33勝以上（原則三役で）ですから、若隆景の大関取りは完全に出直しです。ただ、彼も30歳で、けっして若いわけじゃない。3場所、つまり半年間、「大関取り」のモチベーションを保ち続けることができるか……。それが問題ですね。

安青錦は昇進のチャンス！

――一方、新三役（小結）の安青錦関は、今場所も11勝を上げて技能賞を受賞しました。入門以来、負け越しが1度もなく、入幕してからも4場所連続11勝と、壁らしい壁がないまま、来場所は関脇に昇進しそうです。

音羽山：彼は稽古熱心だし、昔の力士のビデオを見て、相当研究もしているようです。入門してまだ2年とはいうものの、10代の時、世界ジュニア相撲選手権に出ているし、並行してレスリングの大会でも活躍している。つまり、そうした格闘技の経験が今の成績に結びついているんです。

一見、壁はないように見えますが、彼にも弱点がある。前傾姿勢で相撲を取っている時はいいのですが、千秋楽、若元春に胸を合わせられ寄られた時は、何もできずに敗れている。他にも大の里、王鵬、正代と敗れた相手は、すべて大きな相撲を取る相手です。

審判部は、「大関昇進は秋場所の11勝が基点」と見解を述べているようですが、名古屋場所は前頭筆頭で11勝なのだから、来場所、優勝争いに絡んで12勝とか上げたなら、大関に昇進させてもいいのでは？ ……と個人的には思います。今、大関が琴櫻1人ですから、昇進のチャンスですよ！

霧島は体のケアに目を向けるべき

――関脇・霧島関は6勝9敗と振るいませんでした。

音羽山：じつは腕を負傷していて、稽古がほとんどできなかったんです。（霧島が）手を使えないことがわかると、みんなそこを攻めてきますからね。霧島は大関に上がってから、ケガが多い。20代前半とかじゃないんだから（現在29歳）、これからは体のケアに目を向けるべきです。霧島も出直しです。

新十両・朝白龍は特に上半身がいい

――秋場所は、高砂部屋から新十両2人（朝白龍、朝翠龍）、再十両1人（朝乃山）と3人の十両力士が生まれました。その中で、新十両の朝白龍関が優勝を果たしましたね！

音羽山：彼は豊昇龍と一緒の飛行機でモンゴルから来日して、日体大柏高で相撲を始めました。豊昇龍は高校を卒業後、立浪部屋に入門しましたが、朝白龍は拓大で相撲を続けてから入門しました。もともと力も強くて、もっと早く十両に上がってもよかったくらいです。最近は、体もだいぶ大きくなって、特に上半身がいい。あとは、もう少し足を鍛えたら、すぐに幕内で活躍できると思います。

――同じく新十両で、史上14組目の「親子関取」と話題になった、西ノ龍関はいかがですか？

音羽山：埼玉栄高から入門して7年ですか？ 十両でどんな相撲を取るのかなぁと注目して見てましたが、動きもいいし、勝ち越しました。課題は体をもっと大きくすることでしょうね。

以前は多かった「大相撲海外公演」

――さて、10月15日からは、久しぶりの海外公演「大相撲ロンドン公演」がありますね。

現役時代、親方も何度か海外公演に行かれたと思いますが……。

音羽山：2007年にハワイ、08年にロサンゼルスとモンゴル、あとは13年にジャカルタと、私が現役の頃は、けっこう海外公演が多かったんですよ。

ただ、その後、海外の治安が問題になったり、コロナ禍だったりで、今回が12年ぶりの海外公演ということになりますね。ロスでは、ドジャースタジアムに行って、白鵬横綱が始球式をして、野球観戦を楽しみました。当時のドジャース、カブスの選手と交流もしました。

ロンドンは30数年ぶりらしいですけど、力士たちには、ぜひ大相撲の伝統、楽しさを伝えてきてもらいたいですね！

武田葉月

ノンフィクションライター。山形県山形市出身、清泉女子大学文学部卒業。出版社勤務を経て、現職へ。大相撲、アマチュア相撲、世界相撲など、おもに相撲の世界を中心に取材、執筆中。著書に、『横綱』『ドルジ 横綱朝青龍の素顔』（以上、講談社）、『インタビュー ザ・大関』『寺尾常史』『大相撲 想い出の名力士』（以上、双葉社）などがある。

デイリー新潮編集部