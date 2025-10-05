◆米女子プロゴルフツアー ロッテ選手権 最終日（４日、米ハワイ州ホアカレイＣＣ＝６５６６ヤード、パー７２）

１打差２位で出た米ツアー本格参戦３年目の勝みなみ（明治安田）は初優勝に２打届かなかった。１６番終了時に勝、キム・ヒョージュ、ファン・ユミン（ともに韓国）の３人がトップに並ぶ大混戦。６バーディー、３ボギーの６９で回り、通算１５アンダーの３位だった。竹田麗央、西郷真央、岩井千怜、山下美夢有、岩井明愛に続く今季日本勢６人目の勝利は惜しくも逃した。

主催者推薦で出場したツアーノンメンバーの２２歳、ファン・ユミンが上がり４連続バーディー締めで６７と伸ばして１７アンダーでツアー初優勝。

単独首位から２勝目を目指した岩井明愛（ホンダ）は７１で１４アンダーの４位だった。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は７０で回り１３アンダーの８位。

岩井千怜（ホンダ）は７１で１０アンダー１４位。６９の山下美夢有（花王）、６８の西村優菜（スターツ）は７アンダーで２３位。竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は７４と落とし６アンダーの３２位で大会を終えた。