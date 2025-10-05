『サンモニ』かつて「出演していました」自民党・高市新総裁の29歳映像・コメント放送 「過労で身内が亡くなった一人」が最後に意見も
TBS系『サンデーモーニング』（毎週日曜 前8：00）は、5日の生放送で、自民党の高市早苗新総裁誕生について報じた。
【写真】『サンモニ』メインキャスターを務める膳場貴子アナ
番組では「かつて『サンデーモーニング』にも出演していました」とし、政界入り前、当時29歳の高市氏の映像も紹介。イラクのクウェート侵攻、自衛隊の海外派遣について、関口宏に聞かれ「アメリカの正義に振り回されて出すのではなくて、日本にとっての正義がこうだから出すという理由づけがほしい」と語っていた。
この日は、膳場貴子キャスターが進行し、パネリストの藪中三十二氏、安田菜津紀氏、渋谷ザニー氏、松原耕二氏が、高市氏の総裁就任について、それぞれ私見を述べた。
安田氏は「最後に、過労で身内がなくなった一人として、ワークライフバランスを捨てて馬車馬のように働くということを美徳のように扱うような語りには非常に強い抵抗があるということも申し上げておきたい」とも言及した。
