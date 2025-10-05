

挿絵は小泉八雲自身が描いたという（画像：『小泉八雲のレシピ帖』より）

2025年度後期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で登場人物のモデルとして注目されているラフカディオ・ハーン（小泉八雲）。

彼はアメリカでジャーナリストになったあと1890年に来日、その後日本に帰化するのですが、アメリカ滞在中、ニューオーリンズの主婦たちに教わった異国情緒あふれるレシピを一冊にまとめていました。

その内容はとてもユニークで、レシピ本というよりは「読むための料理本」で150年前の普通の人たちの暮らしが垣間見られるようです。

日本では『ラフカディオ・ハーンのクレオール料理読本』として1998年に発行。本記事では、このたび新装版として改めて出版された『小泉八雲のレシピ帖』に掲載されている監修者・河島弘美さんのまえがき「八雲が残した唯一の料理書」と、八雲による料理の紹介から編集部で一部を抜粋、再編集して掲載します。

来日以前の若き日にまとめた料理本

ラフカディオ・ハーンは、古く美しい日本の風物や民話を魅力的な文章で欧米読者に紹介し、晩年には日本に帰化して小泉八雲と名のった著述家のことである。日本では「雪女」「耳なし芳一」「むじな」などの作品をとおして親しまれてきた。

『小泉八雲のレシピ帖』（原題：La Cuisine Créole／クレオール料理）は、そんなハーンが来日以前の若き日にまとめた料理本で、友人知人たちから聞いて書き留めたレシピ満載の、興味深い一冊である。

ハーンは1850年、ギリシャ生まれ。その後、アイルランドに移ったのち、19歳の時に単身アメリカへ。職を転々とする苦労の末、新聞記者として認められるようになり、シンシナティで、さらにはニューオーリンズで健筆をふるう一方、翻訳や創作にも活動を広げていく。

ニューオーリンズはミシシッピ川の河口近くにある港町で、アメリカには珍しいラテン系の街でもある。

まだシンシナティにいた頃、ジョージ・ワシントン・ケイブルという人物の文章をたまたま読んで心をひかれたことが、ハーンにニューオーリンズ行きを決意させた理由の一つと言われる。ケイブルが描いたニューオーリンズのクレオール文化に、ハーンは夢中になったのである。

クレオールという語は多義的だが、その語源は「植民地生まれのヨーロッパ系住民」をあらわすスペイン語の「クリオーリョ」である。ニューオーリンズに赴いたハーンが見出したのは、ルイジアナ地方に入植したフランス人、スペイン人およびその子孫たちの文化だった。

ハーンは昔のフランス風ニューオーリンズの名残りの文化、つまり優美なフランス風の香りにアフリカ的な趣の混じった、この独特の文化を好んで街を探訪し、クレオール文化の衰退を憂えた。もともと寒さが苦手で、ラテン民族やラテン文化に深い共感を寄せるハーンには、この南欧的な雰囲気は大きな魅力だった。

クレオールの物語、音楽、ことわざ、薬草などと並んでクレオールの料理も、ハーンの知的好奇心を刺激したに違いない。クレオール文化への尽きぬ興味と食べることへの関心を重ね合わせたところに誕生したのが、生涯にただ一冊となった料理本『クレオール料理』（La Cuisine Créole）だった。

載っていない家庭料理はないほど詳しい

ハードカバーの分厚い本である。章立てだけを見ても、スープ、魚料理、肉料理、アントレ、野菜料理、卵料理、サラダとつけあわせ、ピクルス、パン、ラスク、ドーナツ、ワッフル、ケーキとお菓子、デザート、プディングとパイ、プリザーブ、シロップ、果実酒と飲み物、コーヒーにお茶、さらに病人や病後の人、虚弱体質の人向きのレシピまでカバーする念の入れ方だから、大部になるのも無理はない。

およそ家庭で作ろうとする食物でここに載っていないものがあろうか、と思うほどである。典型的なクレオール料理のザリガニスープ、ゴンボ、ジャンバラヤなどは言うまでもない。

スープやピクルスの章では、個々のレシピに入る前に調理器具その他について全般的な注意が述べられている。魚料理の章には亀のさばき方が、肉料理の章ならば各種の肉の調理法に加えてソースの作り方や盛りつけ方まで説明されているのである。

主婦が特別なメニューを記しておく料理ノートやカードとは異なり、この本では難易度に関わりなくレシピが並んでいる。できる限り多くを網羅するという方針で集められていることがわかる。

また、短い序文の中で、ハーンはこれが初のクレオール料理書であることを2回も述べている。そこには民俗学者としてのハーンに通じるもの、つまり記録にとどめておくこと自体にまず意義を認める姿勢が感じられる。

この本の記述の特徴の一つは、各料理の作り方が大変要領よく、手短に説明されていることである。ただ、材料とその分量を初めに書き抜くことはせず、作り方の手順を説明する文中に随時出すスタイルなので、必要な材料を前もってすばやく確かめるには不便を感じる。

また分量にしても、たとえば「よく太ったカニ六杯」といった具合におおざっぱなことがある。「よく太った」とはいったいどのくらいの大きさ、重さなのか――料理に不慣れな人ならとまどうかもしれない。

このような特徴が生まれたのは、ハーンがレシピを集めるにあたって友人たちの家庭で一つずつ料理を教わり、書き留めていったために相違ない。つまり、典型的な聞き書きのスタイルなのである。ベテランの主婦たちの説明を、ハーンはおそらくその場でメモしたのだろうと想像される。

民俗学者としてのハーンの側面は最近注目されているが、民話やことわざを収集したのと同じ動機、同じ要領で、ハーンはクレオール料理のレシピも集めたのだ。そう考えれば、ハーンが料理の本を著したのも、むしろ自然な成り行きだったのかもしれない。

食文化という言葉もあるように、文化の重要な一分野である「食」の世界に真剣に取り組んだハーンの着眼点はさすがである。当時のニューオーリンズの食生活をこれだけまとまった形で残した功績は大きい。

カニを、ザリガニを、亀を、クレオール料理では当時どんな風に調理していたのか、我々はこの本で知ることができる。

「亀のスープの作り方」とは？

同書に掲載されている料理の紹介から一部を掲載します。

カニのフリカッセ

よく太ったカニ六杯を洗い、生きているうちにはさみと脚を切り落とす。そのまま丁寧に洗い、皿に並べる。

タマネギ二個をみじん切りにし、バター大さじ一（ラードとバターを合わせてもよい）で炒める。タマネギが茶色くしんなりしたら、同じく茶色くなるまで炒めておいた小麦粉大さじ一強を加える。

刻みパセリ適量と小さめのグリーンオニオン一個を放り込み、全体に火が通ったら熱湯を一クォート注ぎ入れる。これでベースとなるスープができた。

ここでカニを湯がかずにスープに入れ、とろ火で三〇分煮込む。ゆでた米を添えて食卓に出す。カニは湯がくと風味が消えてしまうので、カニにとりかかるときは最後の最後まで生かしておくこと。

（編集部注）一クォート＝約0.95リットル

大人数向けの亀のスープ その一

亀は調理の前日に頭部を切り落とし、よく血を抜いておく。調理日には次の手順で全体を切り分ける。

まず、甲羅、腹部の殻、頭、脚から腸と赤身部分を切り分ける。胆囊を切らないように注意すること。赤身を熱湯で湯通しし、こびりついた殻をはずし、薄皮をはぐ。食べやすい大きさに切り、水にさらしておく。甲羅と腹部の殻は骨をとりはずしやすいように少量の水で煮る。

赤身肉が人数分に足りないようであれば仔牛の脚とハムを足し、一緒に焦げ目がつくまで煮込む。ここに熱湯および亀のゆで汁と骨を入れる。輪切りにしたレモン、粒こしょう、パセリ一束、薄切りのリーク二本を加え、塩で味をつける。

これを四時間ほど弱火で煮込み、濾す。甲羅、腹部の殻、頭、脚それぞれからとった肉（脚からも骨を取り除いておく）を加え、マデイラワインを半パイント、無塩バター一ポンド、小麦粉小さじ一を加える。薄切りのレモンも加える。二時間ことこと煮込んだら、食卓に出す。

亀を切るときは丹念に脂肪を取り除くこと。準備ができたら大皿に盛る。飾りにするのは亀の卵がよい。なければ鶏の固ゆで卵でよい。

（編集部注）一パイント＝約0.47リットル、一ポンド＝約454グラム





（河島 弘美 ： 比較文学・英文学者、翻訳家）