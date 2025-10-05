¡ÚMLB¡Û¡È¥¯¥íー¥¶ー¡Éº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿ÀèÈ¯»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡¡¥É·³¤¬¥Õ¥£¥êー¥º¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤ÇÃÏ¶è¥·¥êー¥ºÀè¾¡
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¤Ë9²ó4ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£1²ó¤ò1°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¥»ー¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¢£ÂçÃ«¤Ï6²ó3¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê
¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥êー¥º½éÀï¡£ÆóÅáÎ®¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬6²ó9Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤ÈÇ´Åê¤ò¸«¤»¡¢¥¿¥¤¥éー¡¦¥°¥é¥¹¥ÎーÅê¼ê¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤ÏÀèÆ¬¤ÎJ.T.¥ê¥¢¥ë¥ß¥åー¥ÈÊá¼ê¤ò4µåÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¡£Â³¤¯¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥±¥×¥éー³°Ìî¼ê¤Ë±¦Íã¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹³°Ìî¼ê¤òÆó¥´¥í¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥È¥Ã¥ÈÆâÌî¼ê¤òÂÇ¤Á¼è¤ê»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï1²ó¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¡¢ºÇÂ®¤Ï101.0¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162.5¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¡£ÂçÃ«¡¢¥°¥é¥¹¥Îー¡¢¥Ù¥·¥¢¤È¤Ä¤Ê¤¤¤À¥ê¥ìー¤ò´°·ë¤µ¤»¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬5－3¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡£¥Áー¥à¤ÏÃÏ¶è¥·¥êー¥º½éÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£