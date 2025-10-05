「史上最悪」「屈辱の敗戦」５度優勝のブラジルが未勝利でまさかの最下位、史上初のGS敗退に母国衝撃！「またしても失望を味わった」【U-20W杯】
過去５度の優勝を誇るブラジルが、史上初めてグループステージで姿を消した。
現地時間10月４日に開催されたU-20ワールドカップの第３節で、U-20ブラジル代表がスペインと対戦。47分の失点が重くのしかかり、１分け１敗同士の崖っぷち対決に０−１で敗れ、グループCの最下位で敗退が決定した。
まさかの結末に、母国メディアも失望を隠し切れない。
『CNNブラジル』は「ブラジルはスペインに敗れ、白星なしの敗退となり、期待外れに終わった。ラモン・メネゼス監督が率いるブラジルはグループCの最下位で敗退した」と報じた。
「残念なことに、ブラジルはスペインに０−１で敗れ１試合も勝てないままチリでの大会に別れを告げた。５度優勝しているチームがグループCの最下位に終わり、同大会で史上最悪の成績となった」
同メディアは「ブラジルはユースレベルでまたしても失望を味わった」と嘆いた。
また、『Trivela』は、「ブラジルはまたも屈辱の敗戦でグループ最下位となった」と非難した。
「不甲斐ないパフォーマンスを露呈し、恥ずべき敗退となった。一貫性のないプレースタイルとピッチ上の混乱により、セレソンは大会を通して低調なパフォーマンスを積み重ね、ノックアウトステージにも進出できず、早々に敗退した」
スペインの他、モロッコ、メキシコと同居した“死の組”だったとはいえ、そんな言い訳が許される国ではない。無残な敗退に衝撃が広がっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
