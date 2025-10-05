いろんなデスクにシンデレラフィット。

デスクに「高さ」と「収納」を同時に与えてくれるモニター台。結構定番なデスク周り充実アイテムなので、導入している人。そして導入を検討している人も多いと思います。

その時に悩むのが、「このデスクに合う長さのモニター台がほしいの！」というサイズ問題。

既製品ってある程度サイズ決まってきますからね。ある程度妥協しないといけないのですが。妥協したくない人にちょうどいいのが出ました。サンワサプライの「eモニター台」シリーズです。

「このサイズが欲しい」に応えられる自由自在の長さ

Image: サンワサプライ

こうして一見するとよくあるモニター台。

…なんですけど、スゴイのはバリエーションの多彩さ。天板のサイズは40cm〜180cmまで5cmきざみでオーダー可能。奥行きも25cmと30cmで選べます。

足は丸脚・角脚の2パターンがあり、カラーも4色用意されているので、サイズとカラーの組み合わせはなんと464通り。

Image: サンワサプライ

さすがにこれだけあれば、自分の求めるサイズ・色・幅が手に入るんじゃない？

Image: サンワサプライ

幅広デスクを二階建てにしてもよし。デスクの横にシェルフスペースを作ってもよし。

僕、このデスクサイドにシェルフ作る提案にグッと来ました。モニターはアームで浮かせてるからモニター台って無縁だと思っていたんですが、そうか。こういう収納力アップも便利そうだなぁ。

DIYで棚作るよりも見た目整っているし、よし、オーダーするか！

Source: サンワサプライ