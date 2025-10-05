油を使わず、短時間で食材を調理できるとして、「せいろ」が人気だ。

せいろ蒸し料理のレシピ本も相次いで出版されており、家庭で挑戦してみようという人が広がっているようだ。（金来ひろみ）

東京都の女性会社員（３２）は、半年前からせいろ蒸し料理にはまっている。「思っていたよりもずっと簡単。蒸すと野菜のかさが減り、たくさん食べられる」と満足した様子だ。

レシピ動画メディア「デリッシュキッチン」によると、せいろを使ったレシピの検索数は２０２４年９月から増え始め、同月と今年７月を比較すると約５倍になったという。同メディアが６月に発表した今年上半期の「食トレンドランキング」では、「せいろ」が３位にランクインした。

デリッシュキッチン副編集長の斎藤香織さんは「食材を切ってせいろに詰め、蒸し上げるだけ。タイパ（時間対効果、タイムパフォーマンス）を重視する人に手軽さがうけている。見栄えもよく、そのまま食卓に出せて、洗い物が減らせる」と分析する。

人気のレシピは「豚バラキャベツのミルフィーユせいろ蒸し」。豚バラとキャベツを用意するだけでよく、不足しがちな野菜を補える。

生活雑貨「無印良品」の店舗では、昨年９月から竹製のせいろ（本体、蓋ともに２サイズ。本体１０９０〜１４９０円、蓋６９０〜８９０円）を販売。発売から約半年の売り上げは計画の約４倍で、一時品切れになった。担当者は「初心者も手に取りやすい価格帯で、せいろの受け台などの関連商品もあわせて用意されていることなども支持されているのでは」と説明する。

丸善丸の内本店（東京）の料理本コーナーにも、せいろ蒸し料理のレシピ本が並ぶ。担当者によると、主な購買層は３０、４０歳代の女性。「昨年の秋以降、初心者向けの書籍が増えている。健康志向の人にうけており、酷暑だった夏も売れ続けた」と話す。

発行部数３０万部を突破したレシピ本「すべてを蒸したい せいろレシピ」（Ｇａｋｋｅｎ）の著者、りよ子さんは「一見ハードルが高そうに見えるが、実は工程がシンプル。冷蔵庫の余った野菜を使えば大丈夫で、肩の力を抜いて作ってみて」と勧めている。

中華式と和式

「台所道具の選び方、使い方、繕い方」（グラフィック社）の著者でクラフトバイヤーの日野明子さんによると、せいろには中華せいろと和せいろがある。料理の出来栄えに大きな違いはないが、見た目がかわいいと中華せいろが人気になっているという。

中華せいろはふたと本体が同じ深さで、ふたを開けると料理がしっかり見え、そのまま食卓に出せる。一方、和せいろは、本体が深いのが特徴だ。

手入れの際は洗剤を使わず、シュロのたわしで洗う。中華せいろは枠が二重で、中が空洞になっているものが多い。この空洞に水が入ることもあるので、空蒸しして水分を飛ばすとよい。いずれも風通しのよいところでしっかり自然乾燥させることが大事だ。

日野さんは「扱いに慣れると、しまうときがないほど重宝します」と話している。