一流絵師への階段を上り始めた歌麿に視聴者最注目 『べらぼう』第37話画面注視データを分析
●栃木の豪商(U字工事・益子卓郎)からの依頼
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、9月28日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第37話「地獄に京伝」の視聴分析をまとめた。
(左から)染谷将太、益子卓郎＝『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第37話より (C)NHK
○「あまりの美しさに私、涙しっちゃいまして!」
最も注目されたのは20時09〜11分で、注目度73.6％。喜多川歌麿(染谷将太)が釜屋伊兵衛(U字工事・益子卓郎)から依頼を受けるシーンだ。
駿河屋の2階の部屋では、蔦重(横浜流星)と歌麿が並んで談笑している。すると駿河屋市右衛門(高橋克実)が現れ、来客を告げた。やってきたのは栃木の小間物屋・釜屋伊兵衛だ。近頃は黄表紙をよく読むようになったという伊兵衛は、地口をまじえながら自己紹介をする。
蔦重が歌麿の描いた狂歌絵本『画本虫撰』を献上すると、伊兵衛はさらに上機嫌になり「ぱたぱたぱたぱた…」と虫の羽ばたきを真似しながら歌麿の側へ歩み寄る。「歌麿先生の絵本を拝見しまして、あまりの美しさに私、涙しっちゃいまして! ひとつ、うちの屋敷に飾る絵をお願いできねえかと! 肉筆で!」と、高揚した様子で伊兵衛は歌麿に依頼した。
「肉筆で?」願ってもいない申し出に気をよくした蔦重と歌麿は、お互いの顔を見合わせる。「これだよ、これ! ははははは!」このところ暗い話題が続く蔦重にとって、伊兵衛の明るい笑い声はせめてもの救いであった。
『べらぼう』第37話の毎分注視データ推移
○ステップアップする歌麿に多くのコメント
注目された理由は、一流絵師への階段を上り始めた歌麿に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
江戸では松平定信(井上祐貴)の推し進める質素倹約により、地本問屋や絵師への締め付けが厳しくなっているが、まだ地方までは及んでいないようだ。豪商である伊兵衛は歌麿の熱心なファンであり、そんな伊兵衛からの依頼はきよ(藤間爽子)を幸せにしたいと願う歌麿にとって絶好の機会となった。
SNSでは「歌麿くんもついにお金持ちからオーダーが入るまで有名になったんだね。感慨深いな」「歌麿もこういう席に馴れてる感出てきたね。ちょっと前まではなんか居心地悪そうだったのに」「ついに一流絵師への仲間入りだね」と、ステップアップする歌麿に多くのコメントが集まった。
肉筆画とは絵師が直接筆で描いた絵画のこと。版画とは違い、絹や和紙に絵師自身が描いた1点物であり、絵師の個性や技術が色濃く反映された芸術作品だ。肉筆画は版画に比べて絵師の筆致や色彩感覚を直接鑑賞できるため、美術的価値が非常に高いと評価されている。富裕層や大名が注文することが多く、贅沢品として扱われた。版画では彫師・摺師の技が介在するため、絵師の線・筆触は中和されることがあるが、肉筆画は絵師本人が直接描くため、筆致や線の抑揚・色遣い・タッチの個性がより強く表れやすいという点が特徴とされている。
歌麿に肉筆画を依頼した釜屋伊兵衛は、下野栃木(現在の栃木市)で活躍した商人。古着商から呉服商へと発展し、地域の豪商として名を馳せた。浮世絵師・喜多川歌麿と親交があり、歌麿の雪月花画三部作『深川の雪』『品川の月』『吉原の花』の制作を依頼した人物として有名。三部作に描かれた着物に釜屋家の家紋「九枚笹」が描かれており、それが伊兵衛をあらわしているとされている。歌麿の大作を依頼したことで、江戸美術史における重要なパトロンの一人とされ、栃木の文化振興に貢献した人物として伝わっている。
伊兵衛が依頼した雪月花三部作は、1879(明治12)年に定願寺で善野家の蔵品として一括展示された。その後三作は海外に流出し、現在『深川の雪』は神奈川県箱根町の岡田美術館、『品川の月』はアメリカ・ワシントンD.C.のフリーア美術館、『吉原の花』はアメリカ・コネチカット州のワズワース・アセーニアム美術館とそれぞれ異なる美術館に所蔵されている。
栃木の豪商・釜屋伊兵衛を演じた益子卓郎は、デューズに所属する栃木県出身の47歳。「ごめんねごめんねー」で有名なU字工事のボケ担当だ。大河ドラマは『べらぼう』が初出演。栃木の豪商を益子が演じたことについて、SNSでは「どこからどう見ても栃木の人だ!」「これぞ栃木という人選」と絶妙なキャスティングに大いに盛り上がりを見せた。
●ひとり不敵な笑みを浮かべる政演
2番目に注目されたのは20時32分で、注目度73.4％。北尾政演(古川雄大)と菊園(望海風斗)の閨のシーンだ。
扇屋の座敷で、政演は菊園の横顔に見惚れている。「おや、惚れ直しんした?」そんな政演の心の内を見透かすかのように、菊園はからかった。この年の暮れで年季が明ける菊園は、からかいついでに政演に身請けを迫ったが、政演は自分は甲斐性なしであちこちで遊ばせてもらっているだけのすかんぴんだと言って躱(かわ)そうとする。
「そこで、この1冊にござりんす」菊園は政演の答えを待ってましたとばかりに一冊の本をそっと差し出す。それは倹約・正直・勤勉を柱とした心学の本だった。さらに菊園は「この間、大和田さんって本屋が来て先生とお仕事がしたいと、わっちにそれを言づけていかれんした。礼はとびきり弾むと。それ今、流行っているのでござりんすよ」思いがけない菊園の提案に政演は思案を巡らせると、ひとり不敵な笑みを浮かべるのだった。
○政演の成長が話題「すごい才能だな」
このシーンは、政演の不穏な動きに視聴者の関心が集まったと考えられる。
長年慣れ親しんだ女郎・菊園と仲むつまじい政演だが、先行きに不安を感じ身請けにはあまり乗り気ではなさそうだった。政演は、かつて恋川春町(岡山天音)にお前は俺の仲間だと本性を見破られたように、実は仕事ぶりも私生活も真面目なのだ。しかし、付き合いの長い菊園はそんな政演を熟知しているようで、身請けの費用やその後の生活費を安定して稼げる仕事を政演に紹介した。
SNSでは「今までフワフワ生きてきた政演が身請けを迫られて、蔦重から自立して責任のある大人に変わろうとするきっかけの回だったな」「今回を見る限りでは蔦中より政演くんの方が春町先生のことを理解しているよね」「京伝先生、短い期間に傑作を2つも書き上げるなんてすごい才能だな」と政演の成長が話題になった。
政演が大和田屋から刊行した『心学早染草』は、1790(寛政2)年に刊行された黄表紙で、人間の心の中にある「善玉」と「悪玉」という擬人化された魂のキャラクターを使って、主人公・理太郎を中心に、道徳的教訓を描いた寓話的物語であり、当時流行していた心学の思想を取り入れた教育的な作品。理太郎が「悪玉」に心を侵され、吉原通い・博打・盗みなどに手を染めて転落していく過程が描かれるが、最終的には道理先生によって善玉が復活し、理太郎が改心するという物語となっている。
また、政演の想い人である菊園は吉原の扇屋に所属した遊女であったと伝わる。年季が明けた後も扇屋に残り番頭新造として働いたという説もあるが、政演とは1790(寛政2)年に正式に結婚した。
菊園を演じた望海風斗は、ワタナベエンターテインメントに所属する神奈川県出身の41歳。元宝塚歌劇団雪組トップスターだ。大河ドラマは『べらぼう』が初出演。『べらぼう』には、花總まり、映美くらら、珠城りょう、愛希れいから元宝塚歌劇団の月組・雪組の元トップスターが集結している。望海は元月組トップスターで、今や国民的女優となった天海祐希の大ファンだそう。天海に語りかけるような日記を書いていたことは、宝塚ファンの間では有名なエピソードだ。
●松平定信と一橋治済の間に張り詰める空気
3番目に注目されたシーンは20時37分で、注目度72.1％。松平定信と一橋治済(生田斗真)が対峙(たいじ)するシーンだ。
「太上天皇の尊号の1件は不承知と返答したそうじゃの」一橋家の屋敷では治済が定信を問い詰めていた。顔はにこやかだが、言葉には大きな不満がにじんでいる。それでも定信は臆することなく、御三家・老中とも協議した結果、帝の望みであっても先例を破るべきではないとまとまった、と答えた。両者の間の空気が張り詰める。
そこに小姓が慌ただしく入ってきた。小姓は定信の姿を認めると言葉をつぐんだが、定信と治済にうながされ報告を始める。小姓によると、大奥から大崎(映見くらら)が老女を免じられたということだった。定信は大崎は不正な蓄えをしており、老女としてふさわしくない行いも見受けられたため免じたと補足した。
定信の強引な手法に「どうも、田沼も真っ青な一存ぶりじゃが」と治済がこぼす。しかし、定信はひるむことなく「上様の命とあらば、いつでもお役を辞する覚悟にございます」と返した。「このお役目を引き受け、事を成しえるお方が他にあるならば、私はいつでも退く覚悟にございます」定信は治済を相手に一歩も引かず、己の信念を曲げるつもりは毛頭ないのであった。
○回を追うごとに関係悪化する2人
ここは、回を追うごとに関係が悪化する定信と治済に、視聴者の視線が集まったと考えられる。
前回では、治済に蝦夷の上知を上申したことを「田沼病」にかかっていると指摘された定信。今回では治済が認めてもよいと考えていた朝廷からの依頼を断り、治済と昵懇の仲だった大崎を老女から免じる。かなり思い切った判断だ。
SNSでは「天皇と将軍の実父を敵に回すって大分エグい状態だよね」「蔦重はおていさんたち周りの人たちが止めてくれるけど、定信くんは…」「自分のやりたいことに固執している点は蔦重と定信は似ているね」と、周囲との協調性に欠く定信に投稿が集まっている。
定信と治済が対立する要因の1つとなった朝廷からの依頼だが、歴史上では尊号一件と呼ばれる事件。第百十九代・光格天皇が、実父・閑院宮典仁親王に太上天皇の尊号を贈ろうとしたことをめぐって、朝廷と江戸幕府が対立した。発端は、天皇でない親王に対して尊号を与えることが前例に乏しいという理由で、幕府がこれを認めようとしなかった点にある。朝廷側は、古代・中世の先例である後高倉院・後崇光院を根拠に挙げ、尊号宣下を主張した。光格天皇は朝廷内で群議を開き、参議以上の公卿40人のうち35人の賛意を得て尊号宣下を強行しようとしたが、最終的には幕府側の拒否により尊号宣下は実現せず、事件は終息した。
この事件は、天皇・朝廷が自己権威を回復しようとする動きの一例とされ、幕府に対して朝廷が一定の主張を行った事件と見なされる。また、定信が手を入れた大奥の予算だが、幕府全体の予算の4分の1を占めていたそうだ。江戸時代中期の幕府の予算は年間約80万両といわれている。1両は約10万円ですので80万両は約800億円。そのうちの約200億円が大奥の予算となるが、質素倹約を推し進める定信からすれば、当然見逃すことはできないだろう。
大崎は、江戸幕府第十一代将軍・徳川家斉に仕えた大奥の御年寄。生没年や出自は不詳だが、一橋家で家斉の誕生時に御誕生御用掛、いわゆる助産婦を務めたことが記録されている。その後、江戸城西の丸から本丸大奥へ異動して将軍付きの御年寄に昇進し、「表は松平定信、奥は大崎」と称されるほどの権力を持った。
しかし定信が老中に就任した際、大崎が定信に対して「老中と御年寄は御同役であるから、奥向きのことは申し合わせを」と発言したことで定信の怒りを買い解任される。絶大な権力を手にした大崎だったが、意外にも序列は7位であり、高岳(冨永愛)のように筆頭を務めたことはなかった。
●蔦重の暴走ぶりに批判「聞く耳持たなくなってる」
第37話「地獄に京伝」では1789(寛政元)年から1790(寛政2)年の様子が描かれた。
抱えの戯作者を次々に失う耕書堂。蔦重は北尾政演に期待を寄せるが、すれ違いが続く。そんな中、松平定信は質素倹約をさらに強く掲げ中州を取り壊すが、その影響で吉原は女郎であふれかえった。状況を打開しようと、蔦重は喜多川歌麿と政演に声をかけて新たに本を出版しようとするが、ていが強く反対し2人は対立します。一方、幕府では定信の改革は大奥にまで及び、大崎が大奥を去ることに。定信と一橋治済の間にはさらに溝が生まれた。
注目度トップ3以外の見どころとしては、松平定信を意識するあまり、周りと衝突を繰り返す蔦重が挙げられる。黄表紙を守ろうと1人意気込む蔦重だが、周りの意見を聞くことなく本を出すことに執着する。SNSでは「かつては『テメェ田沼派か!』で意見しても聞いてもらえなかった蔦重がお抱え作家相手に『テメェ松平派か!』で聞く耳持たなくなってるな」「定信を悪く言わないと世を変えることができないってのもだいぶ考えが固まってきてるよな」と蔦重の暴走ぶりに批判が集まりました。
そしてますます質素倹約に辣腕をふるう松平定信が挙げられる。今回は棄捐令を発令し中州を取り壊した。棄捐令は江戸時代に幕府が旗本・御家人の借金を帳消しにする法令。札差と呼ばれる商人からの借金が対象で、1784(天明4)年以前の債務は免除、それ以降のものは利率を下げて長期返済とした。棄捐令によって、札差88人が届け出た借金総額は約120万両、現在の価値で約1,200億円にも達した。
借金の帳消しといえば、鎌倉時代末期〜室町時代にかけて複数回発令された徳政令が有名。徳政令が武士だけでなく一般庶民や寺社も対象だったのに対し、棄捐令は旗本・御家人のみが対象だった。どちらも短期的な人気取りとされることが多く、根本的な解決には結びつかなかった。
中州は現在の東京都中央区に位置し、江戸時代には隅田川置していた地形上の中洲を江戸中期に埋立・開発して中洲新地として形成された歓楽地。1695( 万治2)年、吉原の遊女・高尾太夫が中洲近くの船上で斬殺され、遺体が北新堀河岸に漂着したという逸話がある。彼女は後に高尾稲荷に祀られ、江戸の悲恋伝説として語り継がれた。
また、体調を崩している徳川治貞(高橋英樹)のシーンもあった。定信は治済から治貞の病を聞かされたが、どこか含みのある言い方をしているのが気になる。丈右衛門だった男(矢野聖人)は亡くなったはずだが。病床にありながらも定信に忠告をする治貞。定信も本心を吐露するが、治貞の言葉は届いたのだろうか。
きょう5日に放送される第38話「地本問屋仲間事之始」では、蔦重は鶴屋喜右衛門(風間俊介)の取りなしで北尾政演と和解を目指す一方、松平定信はさらに厳しい出版統制を行う。また、きよに病魔が忍び寄り、鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)が再び登場する。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、9月28日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第37話「地獄に京伝」の視聴分析をまとめた。
(左から)染谷将太、益子卓郎＝『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第37話より (C)NHK
最も注目されたのは20時09〜11分で、注目度73.6％。喜多川歌麿(染谷将太)が釜屋伊兵衛(U字工事・益子卓郎)から依頼を受けるシーンだ。
駿河屋の2階の部屋では、蔦重(横浜流星)と歌麿が並んで談笑している。すると駿河屋市右衛門(高橋克実)が現れ、来客を告げた。やってきたのは栃木の小間物屋・釜屋伊兵衛だ。近頃は黄表紙をよく読むようになったという伊兵衛は、地口をまじえながら自己紹介をする。
蔦重が歌麿の描いた狂歌絵本『画本虫撰』を献上すると、伊兵衛はさらに上機嫌になり「ぱたぱたぱたぱた…」と虫の羽ばたきを真似しながら歌麿の側へ歩み寄る。「歌麿先生の絵本を拝見しまして、あまりの美しさに私、涙しっちゃいまして! ひとつ、うちの屋敷に飾る絵をお願いできねえかと! 肉筆で!」と、高揚した様子で伊兵衛は歌麿に依頼した。
「肉筆で?」願ってもいない申し出に気をよくした蔦重と歌麿は、お互いの顔を見合わせる。「これだよ、これ! ははははは!」このところ暗い話題が続く蔦重にとって、伊兵衛の明るい笑い声はせめてもの救いであった。
『べらぼう』第37話の毎分注視データ推移
○ステップアップする歌麿に多くのコメント
注目された理由は、一流絵師への階段を上り始めた歌麿に、視聴者の注目が集まったと考えられる。
江戸では松平定信(井上祐貴)の推し進める質素倹約により、地本問屋や絵師への締め付けが厳しくなっているが、まだ地方までは及んでいないようだ。豪商である伊兵衛は歌麿の熱心なファンであり、そんな伊兵衛からの依頼はきよ(藤間爽子)を幸せにしたいと願う歌麿にとって絶好の機会となった。
SNSでは「歌麿くんもついにお金持ちからオーダーが入るまで有名になったんだね。感慨深いな」「歌麿もこういう席に馴れてる感出てきたね。ちょっと前まではなんか居心地悪そうだったのに」「ついに一流絵師への仲間入りだね」と、ステップアップする歌麿に多くのコメントが集まった。
肉筆画とは絵師が直接筆で描いた絵画のこと。版画とは違い、絹や和紙に絵師自身が描いた1点物であり、絵師の個性や技術が色濃く反映された芸術作品だ。肉筆画は版画に比べて絵師の筆致や色彩感覚を直接鑑賞できるため、美術的価値が非常に高いと評価されている。富裕層や大名が注文することが多く、贅沢品として扱われた。版画では彫師・摺師の技が介在するため、絵師の線・筆触は中和されることがあるが、肉筆画は絵師本人が直接描くため、筆致や線の抑揚・色遣い・タッチの個性がより強く表れやすいという点が特徴とされている。
歌麿に肉筆画を依頼した釜屋伊兵衛は、下野栃木(現在の栃木市)で活躍した商人。古着商から呉服商へと発展し、地域の豪商として名を馳せた。浮世絵師・喜多川歌麿と親交があり、歌麿の雪月花画三部作『深川の雪』『品川の月』『吉原の花』の制作を依頼した人物として有名。三部作に描かれた着物に釜屋家の家紋「九枚笹」が描かれており、それが伊兵衛をあらわしているとされている。歌麿の大作を依頼したことで、江戸美術史における重要なパトロンの一人とされ、栃木の文化振興に貢献した人物として伝わっている。
伊兵衛が依頼した雪月花三部作は、1879(明治12)年に定願寺で善野家の蔵品として一括展示された。その後三作は海外に流出し、現在『深川の雪』は神奈川県箱根町の岡田美術館、『品川の月』はアメリカ・ワシントンD.C.のフリーア美術館、『吉原の花』はアメリカ・コネチカット州のワズワース・アセーニアム美術館とそれぞれ異なる美術館に所蔵されている。
栃木の豪商・釜屋伊兵衛を演じた益子卓郎は、デューズに所属する栃木県出身の47歳。「ごめんねごめんねー」で有名なU字工事のボケ担当だ。大河ドラマは『べらぼう』が初出演。栃木の豪商を益子が演じたことについて、SNSでは「どこからどう見ても栃木の人だ!」「これぞ栃木という人選」と絶妙なキャスティングに大いに盛り上がりを見せた。
●ひとり不敵な笑みを浮かべる政演
2番目に注目されたのは20時32分で、注目度73.4％。北尾政演(古川雄大)と菊園(望海風斗)の閨のシーンだ。
扇屋の座敷で、政演は菊園の横顔に見惚れている。「おや、惚れ直しんした?」そんな政演の心の内を見透かすかのように、菊園はからかった。この年の暮れで年季が明ける菊園は、からかいついでに政演に身請けを迫ったが、政演は自分は甲斐性なしであちこちで遊ばせてもらっているだけのすかんぴんだと言って躱(かわ)そうとする。
「そこで、この1冊にござりんす」菊園は政演の答えを待ってましたとばかりに一冊の本をそっと差し出す。それは倹約・正直・勤勉を柱とした心学の本だった。さらに菊園は「この間、大和田さんって本屋が来て先生とお仕事がしたいと、わっちにそれを言づけていかれんした。礼はとびきり弾むと。それ今、流行っているのでござりんすよ」思いがけない菊園の提案に政演は思案を巡らせると、ひとり不敵な笑みを浮かべるのだった。
○政演の成長が話題「すごい才能だな」
このシーンは、政演の不穏な動きに視聴者の関心が集まったと考えられる。
長年慣れ親しんだ女郎・菊園と仲むつまじい政演だが、先行きに不安を感じ身請けにはあまり乗り気ではなさそうだった。政演は、かつて恋川春町(岡山天音)にお前は俺の仲間だと本性を見破られたように、実は仕事ぶりも私生活も真面目なのだ。しかし、付き合いの長い菊園はそんな政演を熟知しているようで、身請けの費用やその後の生活費を安定して稼げる仕事を政演に紹介した。
SNSでは「今までフワフワ生きてきた政演が身請けを迫られて、蔦重から自立して責任のある大人に変わろうとするきっかけの回だったな」「今回を見る限りでは蔦中より政演くんの方が春町先生のことを理解しているよね」「京伝先生、短い期間に傑作を2つも書き上げるなんてすごい才能だな」と政演の成長が話題になった。
政演が大和田屋から刊行した『心学早染草』は、1790(寛政2)年に刊行された黄表紙で、人間の心の中にある「善玉」と「悪玉」という擬人化された魂のキャラクターを使って、主人公・理太郎を中心に、道徳的教訓を描いた寓話的物語であり、当時流行していた心学の思想を取り入れた教育的な作品。理太郎が「悪玉」に心を侵され、吉原通い・博打・盗みなどに手を染めて転落していく過程が描かれるが、最終的には道理先生によって善玉が復活し、理太郎が改心するという物語となっている。
また、政演の想い人である菊園は吉原の扇屋に所属した遊女であったと伝わる。年季が明けた後も扇屋に残り番頭新造として働いたという説もあるが、政演とは1790(寛政2)年に正式に結婚した。
菊園を演じた望海風斗は、ワタナベエンターテインメントに所属する神奈川県出身の41歳。元宝塚歌劇団雪組トップスターだ。大河ドラマは『べらぼう』が初出演。『べらぼう』には、花總まり、映美くらら、珠城りょう、愛希れいから元宝塚歌劇団の月組・雪組の元トップスターが集結している。望海は元月組トップスターで、今や国民的女優となった天海祐希の大ファンだそう。天海に語りかけるような日記を書いていたことは、宝塚ファンの間では有名なエピソードだ。
●松平定信と一橋治済の間に張り詰める空気
3番目に注目されたシーンは20時37分で、注目度72.1％。松平定信と一橋治済(生田斗真)が対峙(たいじ)するシーンだ。
「太上天皇の尊号の1件は不承知と返答したそうじゃの」一橋家の屋敷では治済が定信を問い詰めていた。顔はにこやかだが、言葉には大きな不満がにじんでいる。それでも定信は臆することなく、御三家・老中とも協議した結果、帝の望みであっても先例を破るべきではないとまとまった、と答えた。両者の間の空気が張り詰める。
そこに小姓が慌ただしく入ってきた。小姓は定信の姿を認めると言葉をつぐんだが、定信と治済にうながされ報告を始める。小姓によると、大奥から大崎(映見くらら)が老女を免じられたということだった。定信は大崎は不正な蓄えをしており、老女としてふさわしくない行いも見受けられたため免じたと補足した。
定信の強引な手法に「どうも、田沼も真っ青な一存ぶりじゃが」と治済がこぼす。しかし、定信はひるむことなく「上様の命とあらば、いつでもお役を辞する覚悟にございます」と返した。「このお役目を引き受け、事を成しえるお方が他にあるならば、私はいつでも退く覚悟にございます」定信は治済を相手に一歩も引かず、己の信念を曲げるつもりは毛頭ないのであった。
○回を追うごとに関係悪化する2人
ここは、回を追うごとに関係が悪化する定信と治済に、視聴者の視線が集まったと考えられる。
前回では、治済に蝦夷の上知を上申したことを「田沼病」にかかっていると指摘された定信。今回では治済が認めてもよいと考えていた朝廷からの依頼を断り、治済と昵懇の仲だった大崎を老女から免じる。かなり思い切った判断だ。
SNSでは「天皇と将軍の実父を敵に回すって大分エグい状態だよね」「蔦重はおていさんたち周りの人たちが止めてくれるけど、定信くんは…」「自分のやりたいことに固執している点は蔦重と定信は似ているね」と、周囲との協調性に欠く定信に投稿が集まっている。
定信と治済が対立する要因の1つとなった朝廷からの依頼だが、歴史上では尊号一件と呼ばれる事件。第百十九代・光格天皇が、実父・閑院宮典仁親王に太上天皇の尊号を贈ろうとしたことをめぐって、朝廷と江戸幕府が対立した。発端は、天皇でない親王に対して尊号を与えることが前例に乏しいという理由で、幕府がこれを認めようとしなかった点にある。朝廷側は、古代・中世の先例である後高倉院・後崇光院を根拠に挙げ、尊号宣下を主張した。光格天皇は朝廷内で群議を開き、参議以上の公卿40人のうち35人の賛意を得て尊号宣下を強行しようとしたが、最終的には幕府側の拒否により尊号宣下は実現せず、事件は終息した。
この事件は、天皇・朝廷が自己権威を回復しようとする動きの一例とされ、幕府に対して朝廷が一定の主張を行った事件と見なされる。また、定信が手を入れた大奥の予算だが、幕府全体の予算の4分の1を占めていたそうだ。江戸時代中期の幕府の予算は年間約80万両といわれている。1両は約10万円ですので80万両は約800億円。そのうちの約200億円が大奥の予算となるが、質素倹約を推し進める定信からすれば、当然見逃すことはできないだろう。
大崎は、江戸幕府第十一代将軍・徳川家斉に仕えた大奥の御年寄。生没年や出自は不詳だが、一橋家で家斉の誕生時に御誕生御用掛、いわゆる助産婦を務めたことが記録されている。その後、江戸城西の丸から本丸大奥へ異動して将軍付きの御年寄に昇進し、「表は松平定信、奥は大崎」と称されるほどの権力を持った。
しかし定信が老中に就任した際、大崎が定信に対して「老中と御年寄は御同役であるから、奥向きのことは申し合わせを」と発言したことで定信の怒りを買い解任される。絶大な権力を手にした大崎だったが、意外にも序列は7位であり、高岳(冨永愛)のように筆頭を務めたことはなかった。
●蔦重の暴走ぶりに批判「聞く耳持たなくなってる」
第37話「地獄に京伝」では1789(寛政元)年から1790(寛政2)年の様子が描かれた。
抱えの戯作者を次々に失う耕書堂。蔦重は北尾政演に期待を寄せるが、すれ違いが続く。そんな中、松平定信は質素倹約をさらに強く掲げ中州を取り壊すが、その影響で吉原は女郎であふれかえった。状況を打開しようと、蔦重は喜多川歌麿と政演に声をかけて新たに本を出版しようとするが、ていが強く反対し2人は対立します。一方、幕府では定信の改革は大奥にまで及び、大崎が大奥を去ることに。定信と一橋治済の間にはさらに溝が生まれた。
注目度トップ3以外の見どころとしては、松平定信を意識するあまり、周りと衝突を繰り返す蔦重が挙げられる。黄表紙を守ろうと1人意気込む蔦重だが、周りの意見を聞くことなく本を出すことに執着する。SNSでは「かつては『テメェ田沼派か!』で意見しても聞いてもらえなかった蔦重がお抱え作家相手に『テメェ松平派か!』で聞く耳持たなくなってるな」「定信を悪く言わないと世を変えることができないってのもだいぶ考えが固まってきてるよな」と蔦重の暴走ぶりに批判が集まりました。
そしてますます質素倹約に辣腕をふるう松平定信が挙げられる。今回は棄捐令を発令し中州を取り壊した。棄捐令は江戸時代に幕府が旗本・御家人の借金を帳消しにする法令。札差と呼ばれる商人からの借金が対象で、1784(天明4)年以前の債務は免除、それ以降のものは利率を下げて長期返済とした。棄捐令によって、札差88人が届け出た借金総額は約120万両、現在の価値で約1,200億円にも達した。
借金の帳消しといえば、鎌倉時代末期〜室町時代にかけて複数回発令された徳政令が有名。徳政令が武士だけでなく一般庶民や寺社も対象だったのに対し、棄捐令は旗本・御家人のみが対象だった。どちらも短期的な人気取りとされることが多く、根本的な解決には結びつかなかった。
中州は現在の東京都中央区に位置し、江戸時代には隅田川置していた地形上の中洲を江戸中期に埋立・開発して中洲新地として形成された歓楽地。1695( 万治2)年、吉原の遊女・高尾太夫が中洲近くの船上で斬殺され、遺体が北新堀河岸に漂着したという逸話がある。彼女は後に高尾稲荷に祀られ、江戸の悲恋伝説として語り継がれた。
また、体調を崩している徳川治貞(高橋英樹)のシーンもあった。定信は治済から治貞の病を聞かされたが、どこか含みのある言い方をしているのが気になる。丈右衛門だった男(矢野聖人)は亡くなったはずだが。病床にありながらも定信に忠告をする治貞。定信も本心を吐露するが、治貞の言葉は届いたのだろうか。
きょう5日に放送される第38話「地本問屋仲間事之始」では、蔦重は鶴屋喜右衛門(風間俊介)の取りなしで北尾政演と和解を目指す一方、松平定信はさらに厳しい出版統制を行う。また、きよに病魔が忍び寄り、鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)が再び登場する。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら