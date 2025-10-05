「私の見せ場を奪うのですか！」前橋・小川晶市長の“意固地な素顔”と渦中の職員への“驚きの根回し”

自己顕示欲や上昇志向が強すぎる

「しっかりと受け止めさせていただきます……」

部下で既婚の市幹部職員とラブホテルで10回以上も“密会”を続けていた事実が明らかになった前橋市の小川晶市長（42）。密会発覚以降も、「男女の仲ではない」という主張を続けてきたが、10月３日午後、市議会全10会派が、速やかな進退の決断を求める「市長の進退に対する申入書」を提出する事態にまで問題は発展している。小川市長は、厳しい表情と神妙な言葉でこの申入書を受け取っているが、それ以降も、いまだ本人の口からは進退を明らかにする言葉は聞こえてこない。

批判は、この市議会各派からの実質的な「辞任要求」だけでない。市には、市長への苦情や意見の電話が殺到。「辞職しろ！」「税金を納める気をなくす」などの厳しい意見が相次ぎ、市はその対応に追われ、市長専用のコールセンターを設置するまでになっているのだ。２日時点で、その数は5000件を超えている。市職員の負担も増しており、業務に影響が出るほど今回の問題の余波は広がっているのである。

「多方面で抗議の声が強まる中、それでも市長職にこだわり続ける小川市長のメンタルの強さには驚かされるという声が出ています」

こう語るのは地元新聞社の市政担当記者だ。確かにこの状況を見ていると、批判をものともせずに権力の座に恋恋とする小川市長の姿は際立って見える。しかし、これに異を唱えるのは10年来の知人だ。彼によれば、「今までの彼女からすれば、決しておかしいとは思いません」と言う。

「普通は部下職員とラブホテルに宿泊した事実を認めた時点でアウトです。それを『男女の仲ではない』という説明で切り抜けられると思っている。良く言えばメンタルが強いのでしょうが、それだけではありません。自己顕示欲や上昇志向も異常ともいえるほど強いと感じています。

市長の県議時代の先輩議員らから聞いたのですが、彼女は県議に初当選した直後の’11年9月の議会で、当時の大澤正明知事の『知事公舎愛人連れ込み問題』を質問に取り上げたのです。知事公舎をラブホテル代わりに使っていたことが週刊誌報道で発覚。ベテラン議員は質問しづらく、彼女にお鉢が回ってきた。当時はまだ28歳ですから、周囲は気を使って他のテーマも検討するよう促したそうですが、彼女は『私の見せ場を奪うのですか！』と強く反発してきたといいます。

名前を売りたかったのか、ただ目立ちたかったのか……。質問では、『新日本婦人の会群馬県本部からなどから真相解明を求める申し入れなどがきている』『知事はどう受け止めているのでしょうか！』などと舌鋒鋭く問いただしたそうです」

渦中の職員に“知人の弁護人”を会わせて……

まさに当時の発言が、今回、ブーメランとして小川市長自身に戻ってきたといえるだろう。加えて、本誌は新たに小川市長についてのこんな証言も入手した。

「’24年６月、その年の２月に市長に当選したばかりの小川市長は、前橋市男女共同参画事業の一環である産婦人科医を講師に招いての講演会に参加していました。不妊や子宮がんなどと並んで避妊とピルもテーマに上がっていたのですが、講師の方が『ピルを使用している方』と参加者に呼び掛けた時、小川市長も手を挙げたのです。ただそれだけなのですが、会場からはどよめきが上がりました。深い意味はないのでしょうが、自己主張の強い人だと感じたことを覚えています」（出席者の一人）

10月２日、小川市長は２度目の市議会議員への説明会を開いている。この説明会も、小川市長中心で行われたというのだ。市議会関係者が言う。

「小川市長の依頼で一人の弁護士が同席したのですが、驚くことにその弁護士は渦中の幹部職員の夫婦の代理人を務める人物だったのです。彼は騒動を受け、小川市長を心配して連絡したところ、市長から『（幹部職員と）連絡が取れず様子がよくわからなくて心配している』と言われたため、代わりに幹部職員夫婦に会い、その流れで依頼を受けた……という趣旨の話をしました。

これには驚きました。まるで市長が弁護士を仲介したような形です。本来なら双方は相対立する立場になってもおかしくない。知己の弁護士が当該職員夫婦の代理人になることで、職員は自分の判断で言いたいことも思うように言えない。そういう立場に囲い込まれたようにもみえます。幹部職員は辞表を出したが、受け取ってもらえなかったという話も出ています」

２度目の会見で、小川市長は降格処分になったこの幹部職員について、「市の希望降任制度に基づいた行動」と説明している。一方で、「10-０で私の責任です」と発言したともいう。一体何が真相なのか――去就だけでなく、市民に対しての説明責任もますます問われている。