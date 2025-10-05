◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 フィリーズ３―５ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が４日（日本時間５日）、大谷翔平投手（３１）が先発した地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦で５―３と２点リードの９回に登板。日米通じて初のセーブシチュエーションでマウンドに上がり、プロ初セーブを挙げた。６回３失点の大谷がポストシーズン初登板で初勝利を挙げた。

先頭のリアルミュートへの初球に１０１マイル（約１６２・５キロ）を計測。カウント１―２からスプリットで見逃し三振を奪うと、ベンチでは大谷らが満面の笑みを浮かべた。しかし、朗希は続くケプラーに右翼線への二塁打を許す。それでも、カステラノスを二ゴロに打ち取ると、２死三塁からストットを三邪飛に仕留めて試合を締めた。

試合直後にはＮＨＫ中継のインタビューに応じた。一問一答は以下の通り。

―９回のマウンド

「２点差で前回より点差がない中で、ランナー１人出て一発出たら同点という怖さはあったんですけど、ゾーンで勝負して結果的にゼロで抑えられて良かったです」

―急いで準備

「１アウトからだったのでちょっとビックリはしたんですけど、ただランナー１人出て時間はあったのでそこはもう自分のペースでつくりました」

―手応え

「前回より思ったようにいかない部分もあったんですけど、何とかゾーンで強い球を投げて、結果的に押し込めたかなと思います」

―今後へ

「あさっても試合があるので、もう１勝してＬＡに帰れたらなと思います」