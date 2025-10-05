令和の“大魔神・佐々木”の一問一答「怖さはあった」「ビックリはしましたけど…」 朗希がドジャースの救世主
◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 フィリーズ３―５ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）
ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が４日（日本時間５日）、大谷翔平投手（３１）が先発した地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦で５―３と２点リードの９回に登板。日米通じて初のセーブシチュエーションでマウンドに上がり、プロ初セーブを挙げた。６回３失点の大谷がポストシーズン初登板で初勝利を挙げた。
先頭のリアルミュートへの初球に１０１マイル（約１６２・５キロ）を計測。カウント１―２からスプリットで見逃し三振を奪うと、ベンチでは大谷らが満面の笑みを浮かべた。しかし、朗希は続くケプラーに右翼線への二塁打を許す。それでも、カステラノスを二ゴロに打ち取ると、２死三塁からストットを三邪飛に仕留めて試合を締めた。
試合直後にはＮＨＫ中継のインタビューに応じた。一問一答は以下の通り。
―９回のマウンド
「２点差で前回より点差がない中で、ランナー１人出て一発出たら同点という怖さはあったんですけど、ゾーンで勝負して結果的にゼロで抑えられて良かったです」
―急いで準備
「１アウトからだったのでちょっとビックリはしたんですけど、ただランナー１人出て時間はあったのでそこはもう自分のペースでつくりました」
―手応え
「前回より思ったようにいかない部分もあったんですけど、何とかゾーンで強い球を投げて、結果的に押し込めたかなと思います」
―今後へ
「あさっても試合があるので、もう１勝してＬＡに帰れたらなと思います」