お笑いトリオ「森三中」の大島美幸とお笑いコンビ「ガンバレルーヤ」による音楽ユニット「MyM（マイムー）」が5日、都内で新曲「おまんじゅうこわい」（15日リリース）のリリース記念イベントを行った。

菓子店の制服に身を包み、タイトルにちなんだ揚げまんじゅうのお渡し会を実施。イベントを終えたYoshiko（よしこ）が「緊張したけど、今日はベテランパートさんがおられたので、安心してお仕事できました」と隣のMiyuki（大島）をイジると、Miyukiは「誰がベテランパートや」とすぐさまツッコみ。「そうですね、25年近く働いているので、一人でもレジ締めとかできます」と貫禄たっぷりに語り報道陣を笑わせた。

同曲のミュージックビデオには、お笑いトリオ「ネルソンズ」の和田まんじゅうと女優の内海誠子が出演。和田は声を出さない表情のみの演技に不安があったというが「ほとんど一発OKだった」と難なく撮影を終えたと明かした。

その役柄は内海演じる女性につきまとうストーカーで「“一回やってみましょう”と言われてやってみたらほとんど一発OKで。“それです！”って言われたけど喜んでいいのかどうか…」と、複雑な表情。Mahiru（まひる）に「いつも通りみたいな感じで？」とツッコまれると「いつも通りじゃないです、やったことないんで」と否定していた。

同曲はユニット初の恋愛ソングで、タイトルは落語の演目「まんじゅうこわい」に由来。狂気的な恋愛模様をコミカルに仕立てた一曲となっている。