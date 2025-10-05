「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ３−５ドジャース」（４日、フィラデルフィア）

ドジャースの佐々木朗希投手が２点リードの九回に登板。セーブシチュエーションで敵地の異様な雰囲気に包まれる中、しっかりとチームを勝利に導いた。

九回表、ベンチが混乱して準備するタイミングが遅れた。これを見た大谷が異例のタイムをかけるなど、打席からサポートした。「ビックリしたけど、ランナー１人出て時間があったので自分のペースで作った」と佐々木。アシストを受けてマウンドに上がった。

先頭のリアルミュートに１６２キロを投じたが、大きくボールゾーンに外れた。２球目、３球目と１６０キロで押し込んでファウルを打たせると、スプリットが高めに浮いたが打者が手を出せず見逃し三振。大谷翔平も思わずベンチでストライクのジェスチャーを繰り出した。

ケプラーには２球で追い込んだが、浮いたスプリットを右翼線に運ばれてしまった。得点圏に走者を背負うと、敵地がより一層、熱狂的な雰囲気へと変わった。それでもカステラノスをアウトローで二ゴロに押し込み２死。最後はストットを三邪飛に打ち取った。

「２点差で前回より点差がない中で怖さはあったが、ゾーンで勝負できて良かった」と佐々木。勝利のハイタッチでは大谷から頭をバシッと叩かれた。「明後日も試合あるのでもう１勝してＬＡに帰れたら」。もはやクローザーとしての地位を疑わないほどのピッチングを見せた。