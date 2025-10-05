【Amazon プライム感謝祭】洗濯洗剤やキッチン用品など日用品が最大48％オフに！
今回は、洗濯洗剤や柔軟剤、ボディソープなどの日用品をご紹介。お得にまとめ買いしておくチャンスです。
→ Amazon プライム感謝祭「日用品」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄。「アタック抗菌EX」
アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ
1,404円 → 1,333円（5%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
天日干し級の強力消臭。「アタック抗菌EX 部屋干し用」
アタック 【大容量】抗菌EX 部屋干し用 高湿度90%密集干しでも天日干し級に強力消臭 洗濯洗剤 液体 つめかえ用2380ｇ
1,333円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」
アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し×鉄壁バリア 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]
3,921円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ナチュラルな香りが続く。「ソフラン プレミアム消臭 アロマソープの香り」
ソフラン プレミアム消臭 詰替メガジャンボ2100ml アロマソープ 生乾きでも菌を生ませずニオわせない 柔軟剤 抗菌 部屋干し 汗臭 体臭 加齢臭 靴下臭
1,143円 → 990円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
デオドラントサボンの香り。ハミングの柔軟剤 超特大つめかえ用
ハミング 【大容量】消臭実感Wパワー 柔軟剤 着用中ずーっと無限消臭! デオドラントサボンの香り 詰替え 2,600ml
1,633円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
高い洗浄・消臭力と衣類長持ち処方を両立。「NANOX one 洗浄プラス」
まとめ買いでお得。「サランラップ」22cm×50mの3本セット
「ジップロック フリーザーバッグ」のMサイズ×90枚
便器にポンっと押すだけで汚れを防ぐ。スクラビングバブル トイレスタンプ
洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」
カビキラー 洗濯槽クリーナー 液体 550g×3本 お掃除手袋つき カビ取り 除菌 ドラム式対応 つけおき不要 すくい取り不要 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】
1,495円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ
by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト
2,603円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
独自の処方で油汚れを細かく分解。オレンジの香りの「キュキュット」
厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用
歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン
素肌と同じ弱酸性。「ビオレu 泡ハンドソープ」大容量の1.5L
その日の気分で香りを楽しめる。「バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX」
【大容量】 バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]
2,291円 → 2,037円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】
2,970円
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」
その他のセール商品
ネスカフェ ボトルコーヒー エクセラ 無糖 ラベルレス 900ml×12本,アイスコーヒー,ペットボトル
2,333円 → 2,145円（8%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 ビオチン (1袋)
2,480円 → 1,980円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon プライム感謝祭「日用品」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
プライム感謝祭 ポイントアップ＆100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上ご購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります