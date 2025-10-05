【Amazon プライム感謝祭】洗濯洗剤やキッチン用品など日用品が最大48％オフに！
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、先行セールが10月6日（月）まで開催中です。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、洗濯洗剤や柔軟剤、ボディソープなどの日用品をご紹介。お得にまとめ買いしておくチャンスです。

蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄。「アタック抗菌EX」


アタック

アタック 【大容量】抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ

1,404円 → 1,333円（5%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



天日干し級の強力消臭。「アタック抗菌EX 部屋干し用」


アタック

アタック 【大容量】抗菌EX 部屋干し用 高湿度90%密集干しでも天日干し級に強力消臭 洗濯洗剤 液体 つめかえ用2380ｇ

1,333円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」


アリエール

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し×鉄壁バリア 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]

3,921円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ナチュラルな香りが続く。「ソフラン プレミアム消臭 アロマソープの香り」


ソフラン プレミアム消臭

ソフラン プレミアム消臭 詰替メガジャンボ2100ml アロマソープ 生乾きでも菌を生ませずニオわせない 柔軟剤 抗菌 部屋干し 汗臭 体臭 加齢臭 靴下臭

1,143円 → 990円（13%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



デオドラントサボンの香り。ハミングの柔軟剤 超特大つめかえ用


ハミング

ハミング 【大容量】消臭実感Wパワー 柔軟剤 着用中ずーっと無限消臭! デオドラントサボンの香り 詰替え 2,600ml

1,633円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



高い洗浄・消臭力と衣類長持ち処方を両立。「NANOX one 洗浄プラス」


ＮＡＮＯＸ ｏｎｅ

NANOX ｏｎｅ 洗浄プラス 詰替メガジャンボ 1790g シトラスソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄で黄ばみゼロへ 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制

2,063円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



まとめ買いでお得。「サランラップ」22cm×50mの3本セット


サランラップ

サランラップ 【まとめ買い】 22cm×50m 3本パック おまけ付き 【Amazon.co.jp限定】

1,218円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



「ジップロック フリーザーバッグ」のMサイズ×90枚


Ziploc

【大容量】ジップロック フリーザーバッグ M 90枚入

1,551円 → 1,092円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



便器にポンっと押すだけで汚れを防ぐ。スクラビングバブル トイレスタンプ


スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles)

スクラビングバブル (Scrubbing Bubbles) トイレスタンプ 漂白 ホワイティーシトラスの香り 本体ハンドル+詰め替え用 4本(24スタンプ分) トイレ洗浄剤 掃除 付け替え用 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】

1,353円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」


カビキラー

カビキラー 洗濯槽クリーナー 液体 550g×3本 お掃除手袋つき カビ取り 除菌 ドラム式対応 つけおき不要 すくい取り不要 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】

1,495円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ


by Amazon

by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト

2,603円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



独自の処方で油汚れを細かく分解。オレンジの香りの「キュキュット」


キュキュット

キュキュット 【大容量】 食器用洗剤 長もち泡がパッ! キュッと実感! オレンジの香り 詰替え用 1380ｍｌ

709円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用


クイックル

クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚 × 3個

990円 → 894円（10%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン


LISTERINE(リステリン)

【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味

1,098円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



素肌と同じ弱酸性。「ビオレu 泡ハンドソープ」大容量の1.5L


ビオレu

ビオレｕ 泡ハンドソープ フルーツ つめかえ用 1.5Ｌ【医薬部外品】

1,210円 → 1,082円（11%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その日の気分で香りを楽しめる。「バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX」


バブ

【大容量】 バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]

2,291円 → 2,037円（11%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」


カゴメ

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】

2,970円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン ラベルレス 500ml×32本 [炭酸水]

3,386円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール商品


ネスカフェ ボトルコーヒー

ネスカフェ ボトルコーヒー エクセラ 無糖 ラベルレス 900ml×12本,アイスコーヒー,ペットボトル

2,333円 → 2,145円（8%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


パンパース

【パンツ Lサイズ】 パンパース オムツ 通気性プラス (9~14kg) 184枚(46枚×4パック) [ケース品]

7,788円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Diane(ダイアン)

Diane(ダイアン) 【大容量】シャンプー [ダメージ補修] フローラル&ベリーの香り ダイアンDX エクストラダメージリペア 詰め替え 1000ml 【Amazon.co.jp限定】

1,430円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


DHC

DHC ビタミンC(ハードカプセル)90日分 (180粒)

631円

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


AMBiQUE

アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 ビオチン (1袋)

2,480円 → 1,980円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



プライム感謝祭 ポイントアップ＆100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上ご購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

