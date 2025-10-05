【Amazon プライム感謝祭】洗濯洗剤やキッチン用品など日用品が最大48％オフに！

秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、先行セールが10月6日（月）まで開催中です。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、洗濯洗剤や柔軟剤、ボディソープなどの日用品をご紹介。お得にまとめ買いしておくチャンスです。

蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄。「アタック抗菌EX」

天日干し級の強力消臭。「アタック抗菌EX 部屋干し用」

タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」

ナチュラルな香りが続く。「ソフラン プレミアム消臭 アロマソープの香り」

デオドラントサボンの香り。ハミングの柔軟剤 超特大つめかえ用

高い洗浄・消臭力と衣類長持ち処方を両立。「NANOX one 洗浄プラス」

まとめ買いでお得。「サランラップ」22cm×50mの3本セット

「ジップロック フリーザーバッグ」のMサイズ×90枚

便器にポンっと押すだけで汚れを防ぐ。スクラビングバブル トイレスタンプ

洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」

フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ

独自の処方で油汚れを細かく分解。オレンジの香りの「キュキュット」

厚手で丈夫で流せる。トイレクリーナー詰め替え用

歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン

素肌と同じ弱酸性。「ビオレu 泡ハンドソープ」大容量の1.5L

その日の気分で香りを楽しめる。「バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX」

血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」

その他のセール商品

プライム感謝祭 ポイントアップ＆100,000ポイントが当たるチャンスも

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上ご購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。