時代劇舞台「PRINCESS TOKUGAWA」（演出・脚本：野口大輔）が東京・青山の草月ホールで、8日まで上演されている。

戦国時代末期から江戸時代にかけて戦乱の世を生き抜いた、浅井長政（和泉元彌）の3人の娘の茶々・淀殿（大湖せしる）、初・常高院（惣田紗莉渚）、江・崇源院（倉田瑠夏）の人生を軸にさまざまな人間模様を描いている。

長女の茶々は父・長政を滅ぼし、母・お市の再嫁先の柴田勝家をも滅ぼした、両親のかたきである豊臣秀吉（あも）の財力を愛し側室となって豊臣秀頼を生んだ。次女の初は、生まれた近江の名門である京極高次（京極洋太）の家柄を愛して嫁いだ。三女の江は、天下を手中にしつつあった徳川家康の後継であり徳川幕府第2代将軍に就くことになる、徳川秀忠（岩田知樹）の権力を愛して第3代将軍家光を生んだ。戦乱の世で両親を失い、平和を願いながら「女は戦をできない、でも戦をつかさどることはできる」と生きた。やがて豊臣家と徳川家が天下をかけて戦う時に、茶々と江は敵味方に分かれる。

秀吉、その正室のねね・高台院（藤真由美）、その、お付きの上瓠覆犬腓Δ蹐Α砲旅蔵主（麻乃佳世）、秀吉亡き後に豊臣家の存亡をかけて戦う石田三成（いしだ壱成）。浅井、豊臣、徳川と主君を変えて動乱の時代を生き抜いた藤堂高虎（京矢彩希）などの生きざまも描かれている。

さらには、戦乱の世を裏側から支えた、伊賀忍者と甲賀忍者の織りなす人間模様も丁寧になぞっている。伊賀忍者の歩き巫女（みこ）の統括・望月千代女（有希望久美）と娘の帰蝶（桜井凜）、そして甲賀忍者の統領・葛城十蔵（円堂耕成）をめぐる若き日のロマンスが色を添えている。

この壮大な人間模様をキャパ500人余りの草月ホールで2層のセット、映像、そして二胡（にこ）とパーカッションの生演奏を加えて描き出している。

23年8月の「PRINCESS TOYOTOMI」、24年9月の「PRINCESS KYOUGOKU」に次ぐ、シリーズ第3弾となっている。