テオ逆転3ランでドジャース地区S先勝　大谷翔平が6回3失点9奪三振で勝ち投手　佐々木朗希が9回締めて“メジャー初セーブ”

大谷が6回3失点で勝ち投手に。ドジャースが地区シリーズ初戦を制した(C)Getty Images

ドジャースが現地時間10月4日、敵地でフィリーズとの地区シリーズ第1戦に5−3で勝利。9回は佐々木朗希が“クローザー”としてマウンドに上がった。一死から二塁打を許したが、二死三塁で三邪飛に打ち取ると無失点。メジャー初セーブを挙げた。

【動画】緩慢守備の汚名返上！テオスカーの逆転3ランをチェック

打線は2−3で迎えた7回二死一、二塁の場面でテオスカー・ヘルナンデスが右中間席へ逆転の3ランを放って5−3。フィリーズファンで埋まった敵地は沈黙し、ドジャースベンチは大いに盛り上がった。

T・ヘルナンデスは2回に無死一、二塁でJ.T.リアルミュートの右中間への打球を止めることができずに適時三塁打としてしまい、まずい守備を見せたが、汚名返上の逆転弾に喜びを爆発させた。