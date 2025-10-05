「理解できない」フェルスタッペンとの“格差”で15位に後退!?　精彩欠いた角田裕毅に英メディアは苦言「説得力がない」

Q2でタイムを伸ばせず、厳しい結果となった角田(C)Getty Images

またも苛立ちが爆発した。

現地時間10月4日、F1の今季第18戦となるシンガポールGPの公式予選が市街地コースのマリーナベイ・ストリート・サーキットで行われ、レッドブルの角田裕毅は2回目（Q2）の15番手で敗退した。

1回目（Q1）を10番手で通過した角田は、Q2ではファーストアタックで1分30秒353をマーク。全体6番手につけたものの、そこからタイムが伸び悩んで停滞……。他車にどんどん抜かれる中で迎えたラストアタックでも記録を伸ばせずに15番手に沈んだ。

無念の公式予選後に行われたF1のフラッシュインタビューで「ベストは尽くしたけど、苦戦した。正直に言えば、こんなにも難しいとは思わなかった」と吐露。レース中も無線を通じてチームに対して「理解できない」と改善を要求したマシンのグリップに対する不満を露わにした。

アップデートを施さず、従来設定のままで今戦に臨んでいた角田。一方でエースドライバーのマックス・フェルスタッペンは、前戦から新たなフロアパーツを導入。自社マシン「RB21」と相性の悪いとされるマリーナベイ・ストリート・サーキットで、レッドブル陣営がどちらを勝たせようとしているかは明白だった。