途中交代のコナテ、太ももを負傷か…リヴァプール指揮官が明かす「大きなケガかはわからない」
リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督は、フランス代表DFイブラヒマ・コナテを交代させたのは負傷によるものだと語った。クラブ公式サイトが指揮官のコメントを伝えている。
プレミアリーグ第7節が4日に行われ、リヴァプールは敵地『スタンフォード・ブリッジ』でチェルシーと対戦して1−2で敗北。この結果、公式戦3連敗となり、プレミアリーグ首位から2位に順位を落とすこととなった。
また、ここまで公式戦9試合に先発してチームの守備を支え続けているコナテは、試合中に足を気にする様子を見せ、56分に途中交代していた。試合後、スロット監督は「大きなケガかはまだわからない。ただ、少し足を引きずっていたし、本人に聞いたところ大腿四頭筋に違和感があると言っていた」と、コナテが太ももを痛めていたことを明かした。
続けて、「交代はもともと考えていた。ただ、数分後かもっと後になっていたかもしれない。右のセンターバックはボールを保持することが多く、そこからチャンスを作っていく必要があった」と述べ、「コナテを少し早く交代できたことは、むしろよかったのかもしれない。いずれにせよ、足を引きずっていたので交代せざるを得なかった」と、戦術的な理由でコナテの交代を計画していたと語った。
リヴァプールはすでにジョバンニ・レオーニが前十字靭帯を負傷しており、コナテも離脱した場合、センターバック（CB）を本職とする選手はフィルジル・ファン・ダイク、ジョー・ゴメス、チャンピオンズリーグの選手登録からは外れているリース・ウィリアムズの3名のみとなる。仮にコナテが負傷離脱することになれば大きな痛手となるだけに、状態が心配されるところだ。
