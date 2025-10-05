マリア・ニオティスさん（１７）とイザベラ・ローズ・サラスさん（１７）/News 12 New Jersey/WABC

（ＣＮＮ）米ニュージャージー州クランフォードで、１０代の親友２人が電動自転車で出かけたが、帰宅することはなかった。地元当局によると、２人は９月２９日に車にはねられて死亡した。１７歳の少年が逮捕され、ユニオン郡検察当局は少年を第１級殺人の罪で訴追したと発表した。

被害者の氏名は当局から公表されていないが、地元メディアによると、家族は死亡した２人をマリア・ニオティスさん（１７）とイザベラ・ローズ・サラスさん（１７）と確認した。

ＣＮＮ提携局ＷＡＢＣによると、９月３０日の夜には数百人が２人をしのぶために集まり、ろうそくをともして風船やぬいぐるみ、２人の写真を手向けた。

参列者の中にはマリアさんの母親、フォウリ・ニオティスさんの姿もあった。

フォウリさんは「彼女は私の娘であるだけでなく、親友だった」「部屋に入ってありのままでいてくれるだけで周囲を明るくしてくれるような子だった」と述べた。

今回の事件は地域社会に衝撃を与えている。追悼集会に参加したブランディ・シュミットさんはＷＡＢＣに「誰もまともに眠れなかったと思う。自分の子どもにも起こり得ることだから」と話し、「だからこそ彼らの立場になって考え、声を上げて支援したいと思う」と続けた。

イザベラさんの通夜は４日に営まれた。追悼記事によれば、歌と演技が好きで、地元のフードパントリーでボランティアをしていたという。葬儀は６日に予定されている。

３日はマリアさんのためのミサが営まれた。マリアさんは地元のカフェで働きながら美容師を志していた。母親のフォウリさんはお別れの会で、マリアさんが人々の内面の美しさに気づくよう手助けすることに情熱を注いでいたと語った。

フォウリさんは「人々が忘れてしまっているかもしれない、自分自身の美しさに気づく手助けをすることが彼女の使命だった。彼女は深く愛し、惜しみなく与え、大胆な夢を抱いていた」と語った。ＣＮＮ提携局ニュース１２ニュージャージーが報じた。

両家を支援するために立ち上げられたクラウドファンディングには、すでに１５万ドル（約２２００万円）以上が集まっている。

隣町の１７歳少年を逮捕

今回の事件は多くの疑問を残している。警察は容疑者の名前を明らかにしていない。標的を絞ったものだったのかや、動機があるのかなどについても明らかにしていない。未成年が関わる刑事事件に関するニュージャージー州の法律を理由に、捜査当局はＣＮＮの質問に回答しなかった。

ニュージャージー州の裁判所記録によれば、９月２９日午後、ビンセント・バッティローロ氏（１７）に対し、スピード違反や人身事故現場からの逃走、事故の報告義務違反など１５件の交通違反切符が出された。日付と場所は、検察当局が発表したひき逃げ事件の詳細と一致している。違反記録に記された車両の特徴も、事故後に捜査当局が捜索対象としていた車両の説明と一致している。少年に弁護士がついているかは不明で、ＣＮＮは家族への取材を試みている。

ユニオン郡検察局によると、少年は９月２９日に拘束されて事情聴取を受けた。検察によれば、少年はいったん釈放されたあと１日に逮捕された。