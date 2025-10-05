¡Ø007¡Ù¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕÅ¸³«¤Î²ÄÇ½À¡©¡Ö¼Â¸½¤¹¤ë¤È³Î¿®¡×¡Ö¥Ü¥ó¥É¤Î¥ª¥ê¥¸¥ó¤ä¡¢¥Þ¥Íー¥Ú¥Ëー¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¡×
¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤ÏÀ½ºî¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡© ¤³¤ì¤ÏAmazon¤¬MGM¤òÇã¼ý¤·¡¢¤Î¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¿²ÄÇ½À¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
Amazon¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¥êー¥Á¥ãー ～ÀµµÁ¤Î¥¢¥¦¥È¥íー～¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¿Íºî²È¥êー¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤Ï¡¢±ÑBBC¤ÎÈÖÁÈ¡ÖThe Breakfast¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ø007¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖAmazon¤¬´ðËÜÅª¤Ë¹¥¤à¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Ç¾ï¤Ë°µÅÝ¤¹¤ë¤³¤È¡£¤Ç¤¹¤«¤é»ä¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë¤Ë¡¢¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î´Ö³Ö¤ÇÂçºî¤Î¥Ü¥ó¥É±Ç²è¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ü¥ó¥É¤Î¥ª¥ê¥¸¥ó¥¹¥Èー¥êー¤ä¡¢¥Þ¥Íー¥Ú¥Ëー¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ê¤É¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ½ºî¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ì¤òAmazon¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤¬¸ì¤ë¤Î¤À¤«¤éÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¸½¼Â¤Ë¡Ö¥êー¥Á¥ãー ～ÀµµÁ¤Î¥¢¥¦¥È¥íー～¡×¤â¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤¬À½ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Amazon¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¥¶¡¦¥Üー¥¤¥º¡×¤«¤é¤Ï¡Ö¥¸¥§¥ó¡¦¥Ö¥¤¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¼ç±é¡Ö¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡¦¥ê¥¹¥È¡×¤â¡¢Á°Æüëý¡Ö¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¡¦¥ê¥¹¥È ～°Ç¤ÎÏµ～¡×¤¬À½ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¤Ë¡¢¡Ø007¡Ù¥·¥êー¥º¤òÄ¹ÊÔ±Ç²è°Ê³°¤Ë¤É¤¦Å¸³«¤¹¤ë¤«¤ÏAmazon¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¡£2025Ç¯2·î¤ËAmazon¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÁ´¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥·¥êー¥º¤ÎÁÏÂ¤ÌÌ¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ðー¥Ð¥é¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¤Ï¡¢AmazonÂ¦¤¬Äó°Æ¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤ä¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Î´ë²è¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯µÑ²¼¤·¤¿¤È¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¤ÏÁ°Àþ¤òÂà¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÏAmazon¤¬·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£¡Ö¤Þ¤º¼Â¸½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤Î¸«Î©¤Æ¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¸½¼ÂÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤Ï¡Ø007¡Ù¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀï¸å¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤¿¡×¡Ö²æ¡¹¤Ï¿¿¤ÎÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¥ó¥É¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤â²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤Çºþ¿·¤¬É¬Í×¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÀèÆü¡¢¿·¥Ü¥ó¥ÉÇÐÍ¥¤Ë¡ÈÌµÌ¾¤Î¿·¿Í¡É¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¡ÖÂç¥¹¥¿ー¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖAmazon¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï·ÐºÑ¤ÎÎÏ³Ø¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿ー¤¬»ñ¶â¤ò»ý¤Á¹þ¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£
¡Ø007¡ÙÂè26ºî¡Ê¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ë¤Ï2028Ç¯¤ÎÊÆ¹ñ¸ø³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯¤Ë¤â»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¡£
Source: BBC (via )