草間リチャード敬太容疑者逮捕受けAぇ! group冠番組「あっちこっちAぇ!」急遽番組差し替えで放送
【モデルプレス＝2025/10/05】Aぇ! groupの草間リチャード敬太容疑者が10月4日、公然わいせつの疑いで逮捕されたことを受け、同日の深夜に放送を予定していたABCテレビ系「あっちこっちAぇ！」（毎週土曜深夜0時25分〜）の放送が急遽差し替えられた。
◆「あっちこっちAぇ！」急遽放送差し替え
Aぇ! groupのレギュラー冠番組として知られる同番組。放送開始時には、「この番組は予定を変更してお送りしています」とテロップが表示された上で、「渡辺篤史の建もの探訪」に差し替えられた。
◆草間リチャード敬太容疑者、公然わいせつの疑いで逮捕
草間容疑者をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間容疑者が活動休止することを伝えた。
10月5日放送の「ザ！鉄腕！DASH！！」について、モデルプレスの取材に対して日本テレビは「適切に対応すべく作業しております」と回答。また、公式サイトでは「内容を変更して放送します」と説明している。（modelpress編集部）
