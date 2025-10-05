風吹ケイ、“デート企画”イジってくる福留光帆に反撃「お前の涙で好感度上がらない」
女優・タレントの風吹ケイ（26歳）が、10月4日に公開されたYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」の動画に出演。“デート企画”をイジってくる事務所の後輩・福留光帆に「お前の涙で好感度上がらない」と反撃した。
「NOBROCK TV」をきっかけにブレイクした“NOBROCKガールズ”のみりちゃむ、福留光帆、森脇梨々夏、風吹ケイ、立野沙紀、二瓶有加が、2026年2月のイベントの宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
福留光帆が、柏木由紀や森香澄に毒舌を吐いて、それぞれのファンから叩かれてしまったと話し、「私も好きな人とデートして泣いたら好感度上がりますか？」と、「NOBROCK TV」のデート企画で同性からの人気も増えた事務所の先輩である風吹ケイをイジる。
風吹は「ふざけないでもらえる！？」とガチギレで返すと、福留は「好感度上げるのはこれか！と思って、今、好きな人を探すとこから始めなきゃいけないんですけど」とイジリを続けたが、風吹は「いやいや。お前の涙で好感度上がらない」と切り捨て、福留は「怖い、怖いよ」と嘆いた。
