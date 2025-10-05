春夏メイクを格上げ！プラダ ビューティの新作ケア&リップが登場
2025年9月25日、ミラノで開催されたプラダ2026年春夏ウィメンズショー。舞台裏で輝くモデルたちの美しさを支えていたのは「プラダ ビューティ」の最新アイテムたちでした。透明感あふれる肌、上品な艶めきのリップ、そして手元まで整えるケア。今回発表されたスキンケアからメイク、ハンドケアまでのラインナップは、日常にも取り入れたくなる洗練された内容です。
スキンケアで叶える透明感肌
ショーのスタートは「オーグメンテッド スキン」シリーズから。
オーグメンテッド スキン エッセンス/ローション（100ml）
マイクロピーリング*1を備え、毛穴レスでクリアな肌へ。
オーグメンテッド スキン セラム（30ml／フェイス・アイ兼用）
肌本来の力をサポートし、引き締まった印象に。
オーグメンテッド スキン クリーム（60ml／朝夜兼用）
ダメージケアと弾むようなハリを実現。
リセット セッティング パウダー（2025年12月10日より阪急うめだ本店限定発売）
透明ヴェールのように毛穴や色むらをカバー。
春夏に映えるリップアイテム
唇の下準備にはリップ バーム オプティマイジング ケア U000。潤いを与え、次のステップを引き立てます。
U014
U019
U020
続くプラダ ライト グローイング リップバーム（U014, U019, U020）は、春夏にぴったりの微細ラメ*2入りで艶と発色を両立。
仕上げは新作リップ バーム フロスティング ケア（バナナバーム*3）。ゴールドとピンクのラメが洗練された血色感をプラスしてくれます♪
手元まで美しく♡ハンドケア
ルックを完成させるのは、2025年10月8日全国発売のプラダ ハンド トリプルケア ハンドクリーム。
爪・キューティクルまでケアするトリプル処方で、美しい手元をキープ。アイコニックなプラダトライアングルのパッケージも魅力です。
プラダ ビューティ春夏新作で日常を格上げ
プラダ ビューティの2026年春夏ラインは、肌・唇・手元までを抜かりなくケアしながら、透明感と艶をプラスする贅沢な内容。
バックステージの輝きをそのまま自分のルーティーンに取り入れることで、日常に洗練されたラグジュアリーを添えてくれます。
毎日のケアを少し特別な時間に変えてくれる♡プラダの新作をぜひチェックしてみてください。