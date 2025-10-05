春夏メイクを格上げ！プラダ ビューティの新作ケア&リップが登場

2025年9月25日、ミラノで開催されたプラダ2026年春夏ウィメンズショー。舞台裏で輝くモデルたちの美しさを支えていたのは「プラダ ビューティ」の最新アイテムたちでした。透明感あふれる肌、上品な艶めきのリップ、そして手元まで整えるケア。今回発表されたスキンケアからメイク、ハンドケアまでのラインナップは、日常にも取り入れたくなる洗練された内容です。

スキンケアで叶える透明感肌

ショーのスタートは「オーグメンテッド スキン」シリーズから。

オーグメンテッド スキン エッセンス/ローション（100ml）

マイクロピーリング*1を備え、毛穴レスでクリアな肌へ。

オーグメンテッド スキン セラム（30ml／フェイス・アイ兼用）

肌本来の力をサポートし、引き締まった印象に。

オーグメンテッド スキン クリーム（60ml／朝夜兼用）

ダメージケアと弾むようなハリを実現。

リセット セッティング パウダー（2025年12月10日より阪急うめだ本店限定発売）

透明ヴェールのように毛穴や色むらをカバー。

春夏に映えるリップアイテム

唇の下準備にはリップ バーム オプティマイジング ケア U000。潤いを与え、次のステップを引き立てます。

U014

U019

U020

続くプラダ ライト グローイング リップバーム（U014, U019, U020）は、春夏にぴったりの微細ラメ*2入りで艶と発色を両立。

仕上げは新作リップ バーム フロスティング ケア（バナナバーム*3）。ゴールドとピンクのラメが洗練された血色感をプラスしてくれます♪

手元まで美しく♡ハンドケア

ルックを完成させるのは、2025年10月8日全国発売のプラダ ハンド トリプルケア ハンドクリーム。

爪・キューティクルまでケアするトリプル処方で、美しい手元をキープ。アイコニックなプラダトライアングルのパッケージも魅力です。

プラダ ビューティ春夏新作で日常を格上げ

プラダ ビューティの2026年春夏ラインは、肌・唇・手元までを抜かりなくケアしながら、透明感と艶をプラスする贅沢な内容。

バックステージの輝きをそのまま自分のルーティーンに取り入れることで、日常に洗練されたラグジュアリーを添えてくれます。

毎日のケアを少し特別な時間に変えてくれる♡プラダの新作をぜひチェックしてみてください。