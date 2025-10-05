ロックバンド「マキシマム ザ ホルモン」のナヲ（49）が5日までに自身のインスタグラムを更新。昨年秋場所限りで現役を引退した元大関・貴景勝の湊川親方（29）の断髪式に参加したことを明かし、2ショットを披露した。

「なんと！本日、貴景勝関の断髪式湊川襲名披露大相撲に参加し恐れ多くも鋏も入れさせて頂きました」と書き出すと、着物姿の自身と湊川親方の2ショットをアップ。

「実は、ゲッターズ飯田さんと貴景勝関御家族と焼肉を数回御一緒させて頂いたご縁がありまして…相撲大好きなダイスケはんも是非鋏を！と言って頂き恐れ多くも2人で参加」と回顧。「あたし、実は大相撲初めて観たの！！席がとんでもない席だったからってのもあるけどすごい迫力だったし、とても神聖だったし、めっちゃ楽しくて笑ったし！最高」などと振り返った。

「『貴景勝ー！と呼べるのは今日が最後ですのでぜひ大きな声で声援を送ってあげてください』という司会の方の言葉に泣いたよね 大ちゃんは、基本ずっと泣いてたが笑」とも明かした。

「そして断髪式で鋏を入れさせていただくなんて貴重な体験 きっともう2度と無いかな？と思うしせっかくなのでお着物で参加させて頂きました！」とし、「で、貴景sh…いや、もう湊川親方か！親方！！本当にお疲れ様でした！！」とねぎらった。

また「ずっとお会いしたかった内田也哉子さんともエンカウント出来ました 俺たち同級生トリオ！」と自身と俳優・本木雅弘の妻でエッセイストの内田也哉子さん、仲良しの人気占い師のゲッターズ飯田との3ショットも投稿した。