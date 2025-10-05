歌手の工藤静香（55）が4日、Instagramのストーリーズを更新した。自宅の庭で愛犬たちと遊ぶ様子を公開した。

【映像】工藤静香の“すんごい豪邸”と話題の自宅庭

これまでにもInstagramで、プランターで育てているイチゴや、山桃を収穫する様子など自宅について投稿していた工藤。大きな木から果物を収穫する姿を披露すると、「庭がこんなに広いなんて」「すんごい豪邸」などと、話題になっていた。

工藤静香、愛犬たちと遊ぶ様子

2025年10月4日に更新したストーリーズでは、愛犬たちと遊ぶ様子を動画で公開している。

「もう諦めてはいっておいで。お空ほらこんなに暗いよ。怖い怖い。はやくおいで。怖い怖いするよ。ゴロゴロさん来るかもしれないよ？早く、もう何回も遊んでる。早く入っておいで。おいで。おいで。じゃあ、もう1回やる？もう一回ボールする？まじか」

「ボール独り占めしてたらボール遊びにならないでしょ？早くちょうだい。いい？アムちゃん。ボールちょうだい。はい、ボールちょうだい。あーちゃん、アム？ムム！無視してないで。ちょうだい。アムちゃん！遊ばないよ？じゃあ。行っちゃうよ？嫌なんでしょ？ちょうだい。フンじゃないよ」

