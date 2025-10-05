アイドルグループ「Aぇ!group」のメンバー、草間リチャード敬太容疑者(29)が、公然わいせつの疑いで、警視庁に逮捕されたことを受け、4日、所属事務所「STARTO ENTERTAINMENT」は、草間容疑者の活動休止を発表しました。

【写真を見る】【 STARTO社 】 草間リチャード敬太容疑者の「逮捕」受け「活動休止」を発表 「深くお詫び申し上げます」





STARTO ENTERTAINMENT社は、「弊社契約タレント 草間リチャード敬太に関するお知らせ」と題し、「本日、弊社契約タレントの草間リチャード敬太が逮捕されたことをご報告致します。」と、草間リチャード敬太容疑者が逮捕されたことを報告。





また、「ファンの皆様をはじめ、関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。」と謝罪。「弊社としては本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します。」としています。





草間リチャード敬太容疑者は、4日午前5時半ごろ、東京・新宿区のビルの出入り口付近で、ズボンを下ろし、下半身を露出させた疑いがもたれています。



草間容疑者は、当時、酒に酔っていた状態だったということです。

目撃者の30代男性が110番通報し、事件が発覚しました。



警視庁は草間容疑者の認否を明らかにしていません。



【担当：芸能情報ステーション】