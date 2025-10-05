京都府を訪問中の天皇皇后両陛下は、科学技術の課題などについて議論する国際フォーラムの開会式に出席されました。

ノーベル賞受賞者や政府関係者などが科学技術の発展や課題について議論する国際会議「STSフォーラム」の開会式が、きょう午前10時頃、京都市で両陛下出席のもと行われ、冒頭、陛下があいさつされました。

「Let me express my heartfelt wish that global leaders will continue their efforts to bring their wisdom together and search for the best way to make the most of science and technology for the future of our earth and the sustainable development of humankind.」

（今後さらに、世界の指導者たちの英知を結集し、地球の未来のために、そして人類の持続的発展に向けて、科学技術を最良の形で活かす方法を模索する努力が続けられることを望みます）

また、陛下はAI技術が社会に革新をもたらしていることに触れた上で、「慎重に検討すべき課題も数多く存在します」「様々な分野の世界的な有識者が学際的なネットワークを構築しつつ、議論することが求められています」と英語で述べられました。

両陛下は午後、17世紀に宮家の別荘として造営され、広大な日本庭園を有する「桂離宮」をご覧になる予定です。