紀ノ国屋“30色のコンパクトバッグ”が登場！ 店舗共通29色＆店舗別限定1色を展開
「紀ノ国屋」は、10月11日（土）から、「コンパクトバッグ」全30色を、全国の店舗で発売。これに先駆け、公式オンラインストアでは、10月8日（水）より先行販売を開始する。
【写真】店舗限定カラーにも注目！ 「コンパクトバッグ」一覧
■豊富なカラーをラインナップ
今回登場するのは、1995年に登場したエコロジーバッグの誕生30周年を記念した全30色の「コンパクトバッグ」。
ラインナップは、全30色のうち29色を全店舗で共通展開し、残りの1色は店舗限定カラーとして、各店舗、業態ごとに異なる全9色を用意している。
また、本アイテムは機能性とデザイン性を兼ね備えており、耐荷重は約5kgとしっかりした作りも魅力。使わな時はコンパクトに折りたたんで持ち運べる便利なアイテムだ。
＜店舗限定カラー（全9色）一覧＞
（1）ダークグレー／インターナショナル（青山店）
（2）ローズピンク／国立店
（3）モカ／等々力店
（4）ミントグリーン／鎌倉店
（5）イエロー／吉祥寺店・ECサイト
（6）ロイヤルブルー／デイリーテーブル各店・渋谷スクランブルスクエア店・ベーカリー店
（7）グレージュ／百貨店
（8）ブルーグレー／紀ノ国屋アントレ各店
（9）カーボンブラック／調進所 紀ノ國屋 京町家
【写真】店舗限定カラーにも注目！ 「コンパクトバッグ」一覧
■豊富なカラーをラインナップ
今回登場するのは、1995年に登場したエコロジーバッグの誕生30周年を記念した全30色の「コンパクトバッグ」。
ラインナップは、全30色のうち29色を全店舗で共通展開し、残りの1色は店舗限定カラーとして、各店舗、業態ごとに異なる全9色を用意している。
＜店舗限定カラー（全9色）一覧＞
（1）ダークグレー／インターナショナル（青山店）
（2）ローズピンク／国立店
（3）モカ／等々力店
（4）ミントグリーン／鎌倉店
（5）イエロー／吉祥寺店・ECサイト
（6）ロイヤルブルー／デイリーテーブル各店・渋谷スクランブルスクエア店・ベーカリー店
（7）グレージュ／百貨店
（8）ブルーグレー／紀ノ国屋アントレ各店
（9）カーボンブラック／調進所 紀ノ國屋 京町家