「飾り気のない私を堪能して」

女優の高田里穂(31)=福岡県久留米市出身=が大胆な水着ショットを公開して話題になっている。

「じゃじゃんっ3年ぶりに写真集を出します！」とインスタグラムで報告。純白の水着で室内の階段を上る写真と、ワンピースから長い美脚をのぞかせた写真を投稿した。

続けて「よく晴れた汗ばむ初夏の日。『普通ではダメだよ』『カメラに向かってキメないで』 心の底まで見透かされたようなファインダー越しの沢渡さんの瞳。そうして紡がれた時間は没頭そのもので 自分がどんな感情を持って挑んでいたのかすら、思い出せません」と巨匠の沢渡朔(さわたり・はじめ、85)との撮影時の心境を吐露。

最後に「だけど上がってきた写真を見た時、間違いなくあの時間は存在していたんだと。そしてそこに写っている自分は今までに見たことのない狄深造隆薛瓩鬚靴討い泙靴拭Ａ派繊⊂り気のない30歳の私をたっぷりと堪能して下さい」と11月26日に発売される写真集「素描」(講談社)をファンに呼びかけた。

この投稿には「美脚さんですね」「めちゃくちゃセクシー」「超絶美しい」「たまらん」「素描…下絵のような!?未完成からの新たな世界を楽しみにしてます」など期待の声が上がっている。

高田は2010年に特撮ドラマ「仮面ライダーオーズ/ooo」(テレビ朝日)のヒロインを演じて人気を集めた。11月3日スタートのドラマ「悪いのはあなたです」(読売テレビ)では、メインキャストの1人・安東芳子役で出演する。