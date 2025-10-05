ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 北九州市小倉北区で女性が男から体触られる 米町1丁目4番付近の道路… 北九州市小倉北区で女性が男から体触られる 米町1丁目4番付近の道路上でわいせつ事案 北九州市小倉北区で女性が男から体触られる 米町1丁目4番付近の道路上でわいせつ事案 2025年10月5日 10時30分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県警小倉北署は5日、北九州市小倉北区米町1丁目4番付近の道路上で4日午後8時ごろ、通行中の女性が男から体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は女性と面識のない人物という。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 依然多い福岡の性犯罪「魂の殺人」をゼロに 北九州市小倉南区の火災で消防隊出動 井手浦418番地付近（10月5日午前9時6分ごろ） 鹿児島・姶良市でコンビニ強盗 店員を刃物で脅し現金奪い逃走 県警が犯人確保（10月4日午後10時14分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, 上田, リハビリ, ダイス, マンション, 配線, リペア工事, 徳島, 仏壇, 鎌倉