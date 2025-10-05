◇ナ・リーグ地区シリーズ第1戦 ドジャース―フィリーズ（2025年10月4日 フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第1戦にポストシーズン（PS）史上初の「1番・投手兼DH」で先発出場。4打席連続三振で迎えた第5打席は四球で歩いた。

ドジャースは0―3の6回にE・ヘルナンデスの適時二塁打で1点差に迫ると、2―3の7回にはT・ヘルナンデスが逆転3ランを放った。大谷は投手として6回3失点と好投して勝ち投手の権利を得た。ドジャースの9回の攻撃の1死になってから佐々木朗希が9回の登板に向けて慌ただしくブルペンで準備を進める中、大谷はそれを察知したのか、打席で待球作戦に出た。2ボールからはタイムを取って時間を使うと、その後も打つような仕草は見られず、1球もスイングすることなくカウント3―1から一塁へ歩いた。

投打同時出場はDH制導入後のポストシーズンでは史上初。同一年度のPSで先発投手として出場し、別の試合で投手以外で先発出場するのも初めてだ。過去に「PSで8番または9番以外の打順を打った先発投手」は1918年WS第4戦に「6番・投手」で出場したベーブ・ルース（レッドソックス）だけ。大谷はシチズンズバンク・パークで本塁打が出れば現行の本拠地球場では29球場目となり、現役選手7人目の「30球場制覇」に王手がかかる。他にはレッズの本拠地グレートアメリカン・ボールパークで本塁打がない。

レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦では、2本塁打の大暴れ。日本選手のPSでの1試合2発は、2004年のア・リーグ優勝決定Sでの松井秀喜（ヤンキース）以来、21年ぶり2人目の快挙だった。

今季今季は自己最多＆球団新の55本塁打をマークしたが、フィリーズ・シュワバーには1本差で及ばず、3年連続本塁打王はならなかった。レギュラーシーズンで55本塁打以上放った選手がポストシーズンで対決するのは史上初。両スラッガーによる対決に注目が集まっている。