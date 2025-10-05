◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 フィリーズ３―５ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースが、敵地でフィリーズに逆転勝ちし、地区シリーズ初戦をつかんだ。

「１番・投手」でポストシーズン初先発だった大谷翔平投手（３１）は、２回に先頭のボームに四球を与え、続くエンゼルス時代に同僚だったマーシュに中前安打を浴びて無死一、二塁のピンチを迎えると、リアルミュートに右中間への２点適時三塁打を浴びて先取点を献上。右翼手のＴ・ヘルナンデスの怠慢とも思える守備もあって三塁まで進まれると、１死三塁でベーダーに左犠飛も許し、リードを３点に広げられた。

頼みの打線もフィリーズ先発左腕・サンチェスの前に、大谷が５回の３打席目まで３打席連続三振。他の打者も攻めあぐねて５回終了時点ではたった２安打で無得点に抑えられた。それでも「投手・大谷」は３回以降立ち直ってスコアボードに「０」を並べ続けた。

試合が動いたのは６回２死走者なしからフリーマンの四球、エドマンの安打で一、二塁の好機を作ると、ＰＳ男のＥ・ヘルナンデスが左翼線へ２点適時二塁打を放って１点差。一塁から激走したエドマンは三塁ベースコーチのストップジェスチャーを振り切って本塁に突入して生還した。

さらに１点を追う７回には無死一、二塁のチャンスを作って大谷が見逃し三振、ベッツが三飛に倒れるもＴ・ヘルナンデスが中堅右へ値千金の３ランを放って逆転。大谷らドジャースナインはベンチの前に飛び出して大喜びだった。

２点リードの９回は佐々木朗希投手（２３）が登板。試合を締めくくって、日米通じてプロ初セーブが記録された。

ドジャースはレッズとのワイルドカードシリーズを２連勝で突破しており、ポストシーズン３連勝。レギュラーシーズンから合わせると８連勝と勢いに乗っている。あす５日（同６日）は試合がなく、６日（同７日）の敵地での第２戦は、スネルが先発する。