◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第３３節 京都１―１川崎（４日・サンガスタジアム）

京都は、川崎と引き分けて勝ち点１を分け合った。同６０に到達した。

前半８分、先制を許した場面の直前だった。主将のＭＦ福岡慎平がスプリントして相手のボールを奪いに向かった際、触れられない形となりゆっくりと減速。ロングフィードから失点した後に左ふとももの裏を抑えてピッチに座り、担架で運ばれてＭＦ武田将平と交代となった。チームはその後、同３８分にＤＦ須貝英大がＪ１初得点となる同点弾を決めて引き分けとした。

ＦＷラファエルエリアス、ＭＦマルコトゥーリオも戦線離脱している中、シーズン途中から主将を務め、アンカーとして貢献し続けてきた福岡の状態も心配されるところ。それでも５月〜７月のエリアスの負傷時、川崎颯太（現マインツ）が抜けた際など、タレントが変わってもそれぞれの持ち味の発揮と戦術の浸透度で勝ち点を積み上げてきた。サンガのスタイルを常時出せることが、チームの強み。副将を務めるＤＦ福田心之助も「今年誰が出ても同じようなサッカーをするサンガの真骨頂というか、１番の代名詞だと思っているので。誰が出るかはあまり関係なくて、ハイプレスでアグレッシブなサッカーを展開すればおのずと勝ち点３とか勝ちにつながってくると選手は全員そこを信じてやれている。そこに関してのぶれはない」とここまでの今季、もっと言えばチョ貴裁監督が就任したこの５年の積み上げに対して、信頼を口にした。

福田はこの試合に関して、勝ち点２を落とした、という表現が正しいと思うと話した。残り５試合。初優勝を狙うチームとしては、勝ちきれらなければいけない現実と向き合い続けることになる。だからこそ、こう続けた。「勝たなければいけないという風に入るのではなくて、勝つためにどれだけ自分たちのサッカーができるかというマインドにしていかないと、他のところにプレッシャーを感じてしまったら僕らの良さは出ない。僕らがサンガのサッカーを全員が同じ方向を向いてやれるかがその先の勝ち点につながってくる」。かかってくる圧を「受け止める」のではなく、あくまで気持ちのベクトルを前向きに。「これから先いろんな他の結果とか僕らのコンディションとか怪我人とかがあるかもしれないですけど。というよりは、やっぱり僕らのサッカーができるかどうかが優勝への近道かなとは思います」と話すように、最後信じるところは積み上げてきた歩みに他ならない。サンガのスタイルをやり通したその先で、ドラマチックな結末をつかむ。