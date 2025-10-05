◆米大リーグ 地区シリーズ第１戦 フィリーズ３―５ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が４日（日本時間５日）、大谷翔平投手（３１）が先発した地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦で５―３と２点リードの９回に登板。日米通じて初のセーブシチュエーションでマウンドに上がり、プロ初セーブを挙げた。６回３失点の大谷がポストシーズン初登板で初勝利を挙げた。

佐々木は試合後、ＮＨＫ中継のインタビューに応じ「２点差で前回より点差がない中で、ランナー１人出て一発出たら同点という怖さはあったんですけど、ゾーンで勝負して結果的にゼロで抑えられて良かったです」と振り返った。

先頭のリアルミュートへの初球に１０１マイル（約１６２・５キロ）を計測。カウント１―２からスプリットで見逃し三振を奪うと、ベンチでは大谷らが満面の笑みを浮かべた。しかし、朗希は続くケプラーに右翼線への二塁打を許す。それでも、カステラノスを二ゴロに打ち取ると、２死三塁からストットを三邪飛に仕留めて試合を締めた。

９月途中からチーム事情もあってリリーフに転向し、ここまでマイナー、レギュラーシーズン、ワイルドカードシリーズと５戦連続で１回無失点と抑えてきた朗希。ロバーツ監督の評価もうなぎ登りで、より重要な場面で投げさせることを示唆していた。

５月に右肩痛で負傷者リスト（ＩＬ）入りして離脱。８月からマイナーで調整を続けていたが、なかなか調子が上がらずに、先発では５登板で０勝２敗、防御率６・７５。ドジャースは先発が大谷、スネル、山本、カーショー、グラスノー、シーハンと６人が好調を維持していたこともあって、朗希は今季限定で救援に一時転向することを決断した。

マイナーで２度リリーフ登板していずれも１回無安打無失点で抑えると、９月２４日（同２５日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦でメジャーでリリーフデビュー。中１日で同２６日（同２７日）の敵地・マリナーズ戦にも登板して２登板連続１回無失点と結果を出して、ポストシーズンのメンバー入りを滑り込みでつかんだ。

ワイルドカードシリーズでも第２戦の本拠地・レッズ戦の９回に登板。２者連続三振を奪うなど、渡米後最速の１０１・４マイル（約１６３・２キロ）もマークして試合を締めくくった。前日３日（同４日）の会見に出席した朗希は「自分としてもすごくよかったと思いますし、自信にもなった。また次のシリーズで生きるのかなと思います」と胸を張っていた。